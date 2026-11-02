Hace dos siglos unas cabras llegaron a Argentina desde Asia: hoy producen una fibra de lujo para el mundo

En Argentina, la actividad encontró su principal desarrollo mucho más al sur. En 1920 se estableció un núcleo de mejoramiento genético en Llamuco, Neuquén, desde donde se difundieron animales y mejoras productivas hacia Río Negro y Chubut. Los cruzamientos con cabras locales contribuyeron a formar las poblaciones de Angora adaptadas a las condiciones de la región. Actualmente, la producción se concentra en esas tres provincias y combina sistemas extensivos de pastoreo con prácticas de trashumancia, especialmente en Neuquén.

Hoy su fibra llega a las grandes industrias textiles

Las dimensiones del sector quedaron reflejadas en un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): durante 2023, Argentina produjo unas 365 toneladas de mohair, sobre un total mundial de 4.570 toneladas. Esto representó cerca del 8% de la producción global. En ese mismo año, Sudáfrica y Lesoto se mantuvieron entre los principales productores internacionales.

La fibra argentina se procesa principalmente en el Polo Textil Lanero de Trelew, en Chubut. Desde allí se exporta en distintas presentaciones: el 76% del volumen analizado por el INTA salió peinado, el 17% lavado y el 7% sin lavar. Antes de llegar a la industria, los productores llevan la fibra a cooperativas y centros de acopio, donde se clasifica y acondiciona para su comercialización.

Una parte de esa organización se articula a través del Programa Mohair, creado en 1998 para mejorar la calidad de la producción y fortalecer el acceso de pequeños productores a los mercados. El desafío ya no consiste solamente en criar animales y obtener fibra, sino también en mejorar su clasificación, controlar sus características y aumentar su competitividad.