Subasta insólita en Mendoza: Aduanas fijó como base para algunas bicicletas el precio de un alfajor

Estos eran los precios base fijados por Aduanas a mediados de octubre para la subasta de bicicletas en Mendoza

Lo cierto es que el listado con las bases originales finalmente se modificó. Y en varios casos, al comparar la versión final con la primera, surge que en algunos de los bienes bastó con agregar un 0 al importe inicial y aún así su valor resulta accesible.

Un ejemplo expone lo sucedido: una bicicleta Motorbike modelo Hyper rodado 16 tenía una base de $1.908. O sea, igual que un alfajor de marca reconocida en cualquier kiosco, cuando el precio de mercado de la bici arranca en los $115.000.

Una bicicleta al precio de un alfajor: la subasta más insólita del mundo

La misma comparación puede hacerse con una GT, modelo M3030 rodado 27, que se había fijado en $3.524,31, lo mismo que una Oxford Moonstone 26. Bicicletas que en un negocio actualmente cuestan entre $550.000 y $1,2 millón.

Afortunadamente para los responsables, alguien reparó en el error. Y la disposición firmada por el administrador del ente de control en Mendoza, Juan Tapia, se modificó el jueves último.

Ahora, la Hyper para niños arrancará la subasta en $90.000, una base que aun así está muy por debajo de lo que cuesta en una bicicletería o en plataformas online, igual que la GT. Mientras que la puja por la Oxford partirá desde los $60.000.

Según la nueva disposición que corrigió montos y salvó a Tapia del papelón "se advirtió la existencia de un error material involuntario en la consignación de los valores correspondientes a las bases de subasta de la mercadería".

Aunque Aduanas modificó los precios de las bicicletas para la subasta, están varias veces por debajo de sus valores reales de mercado

Desde Aduanas en Buenos Aires justificaron lo sucedido. "Pudo no haber impactado un parámetro en la suma que hace la planilla de cálculo, pero los valores base son los actualizados".

Si no hay ningún cambio, de cara al 18 de noviembre los valores fijados son un poco más "normales". De hecho, la bici más barata, una Supercycle Holigan rodado 26, arranca desde los $24.000. Los que aprovechan los remates, de parabienes.