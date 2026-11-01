La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance volvió a habilitar los retiros de fondos para sus usuarios, tras un ciberataque que habría provocado el robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales.
Binance rehabilitó los retiros de fondos de sus usuarios tras el ciberataque
Aseguró que cubrirá el impacto del robo de más de U$S6.300 millones con la compra de tokens. Cómo está Bitcoin tras el ciberataque atribuido a un grupo norcoreano
Paralelamente, el FBI (Federal Bureau Investigation) estadounidense atribuyó el hecho a Corea del Norte. Y advirtió que un grupo de ese origen podría estar al frente de otra acción relacionada con lavado de activos.
Binance anunció que las operaciones se reanudarán “por fases”, Y cubrirá el impacto financiero del ataque por completo, mediante la compra de tokens para reponer el 90% de los activos sustraídos, según comunicó a través de redes sociales.
Para el FBI el responsable del ataque del 29 de octubre fue TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte. Según el organismo, convirtió los activos robados en Ethereum y podrían continuar con el lavado mediante servicios de finanzas descentralizadas y plataformas de intercambio instantáneo.
El ciberataque y el precio del Bitcoin
En 2025 se le atribuyó a TraderTraitor otro gran robo, el de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit. Se cree que el grupo forma parte del Grupo Lazarus, vinculado a distintas operaciones informáticas ilícitas.
Mientras tanto, Bitcoin subió luego del ataque informático. Para quienes operan en la plataforma Binance Argentina, precio de 1 BTC se ubica aproximadamente en US$ 77.900 (cerca de $ 129 millones de pesos argentinos según la cotización local
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda la participación norcoreana y afirmó que su Gobierno todavía estaba recopilando información.
“No sabemos si es Corea del Norte; pero, si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto”, expresó ante periodistas en Florida.
En pocas palabras
- Binance reanudó retiros: La plataforma habilitó las operaciones por fases tras el robo de U$S6.300 millones.
- Ciberataque norcoreano: El FBI atribuye el robo al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte.
- Impacto en Bitcoin: La criptomoneda mostró una suba tras el incidente, cotizando a US$ 77.900.