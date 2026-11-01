Binance rehabilitó los retiros de fondos de sus usuarios tras el ciberataque

Para el FBI el responsable del ataque del 29 de octubre fue TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte. Según el organismo, convirtió los activos robados en Ethereum y podrían continuar con el lavado mediante servicios de finanzas descentralizadas y plataformas de intercambio instantáneo.

El ciberataque y el precio del Bitcoin

En 2025 se le atribuyó a TraderTraitor otro gran robo, el de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit. Se cree que el grupo forma parte del Grupo Lazarus, vinculado a distintas operaciones informáticas ilícitas.

Mientras tanto, Bitcoin subió luego del ataque informático. Para quienes operan en la plataforma Binance Argentina, precio de 1 BTC se ubica aproximadamente en US$ 77.900 (cerca de $ 129 millones de pesos argentinos según la cotización local

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda la participación norcoreana y afirmó que su Gobierno todavía estaba recopilando información.

“No sabemos si es Corea del Norte; pero, si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto”, expresó ante periodistas en Florida.