Mendoza puso 14 proyectos mineros frente a inversores: rondas de negocios con la Bolsa de Toronto

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, durante su exposición en la Bolsa de Comercio. Foto: redes sociales

Su llamado fue a la cooperación entre provincias y países: “No necesitamos competir entre nosotros. Necesitamos trabajar juntos para atraer más inversiones, desarrollar más proyectos y generar más oportunidades”.

Latorre advirtió además que atraer inversión es solo una parte del desafío. “Los recursos naturales por sí solos no son suficientes. Necesitamos instituciones sólidas, profesionales capacitados y estándares internacionales. La educación es fundamental para transformar las oportunidades en proyectos reales”, afirmó.

Pidió que geólogos, ingenieros y empresarios comprendan cómo funcionan los mercados de capitales y las alternativas de financiamiento. Andean Bridge también es una plataforma, que junto a Impulsa y la Universidad Nacional de Cuyo, lanzan un programa de capacitación de finanzas mineras para formar analistas. También becó a 10 postulantes para seguir aportando recursos humanos que entiendan cómo se realizar las inversiones en minería y qué hace falta para que eso ocurra.

Cómo funcionó el día de negocios

Presentaciones de 5 minutos: la sesión dedicada a exploración y proyectos preoperativos reunió 14 espacios para que las empresas expusieran sus propuestas ante potenciales inversores.

la sesión dedicada a exploración y proyectos preoperativos reunió 14 espacios para que las empresas expusieran sus propuestas ante potenciales inversores. Rondas de reuniones de negocios: encuentros directos entre titulares de proyectos, inversores y financistas para intercambiar información, detectar intereses comunes y explorar alternativas de financiamiento.

encuentros directos entre titulares de proyectos, inversores y financistas para intercambiar información, detectar intereses comunes y explorar alternativas de financiamiento. Formato pensado para cerrar contactos: menos exposiciones generales y más conversaciones sobre cuánto capital se necesita y bajo qué condiciones.

“En estos días en Buenos Aires se habló de recursos, de financiamiento y de distintas temáticas. Hoy les toca a los proyectos encontrarse con el capital”, resumió Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Quiénes estaban del otro lado de la mesa

La jornada, coorganizada por Impulsa Mendoza junto a la Bolsa de Toronto (TSX) y la TSX Venture Exchange (TSXV), reunió a inversores internacionales, asesores y representantes de la bolsa canadiense. Guillaume Légaré, responsable para América Latina de TSX y TSXV, fue claro sobre el propósito: “Queremos conectar los mejores proyectos de Mendoza, Argentina y toda la región con el capital internacional”.

Antes de las rondas, un panel con patrocinadores, asesores e inversores vinculados a TSX y TSXV explicó qué hay que tener listo para llegar a una mesa de negocios: condiciones de acceso al mercado canadiense, rol de los asesores legales, contables y financieros, requisitos de cotización y la preparación que exigen los inversores.

La prueba de que se puede: Argenta Silver

Como ejemplo concreto, Joaquín Marías, CEO, presidente y director de Argenta Silver Corp, conversó con Légaré sobre la experiencia de construir una minera desde Argentina y financiarla a través de la TSX Venture Exchange.

Hernán Morhorlang, economista de la Gerencia de Inversiones de PromArgentina, sumó el rol del organismo en el acompañamiento a proyectos que buscan fuentes de capital.

Andean Bridge: la plataforma detrás de las reuniones

Los proyectos llegaron en el marco de Andean Bridge, la iniciativa impulsada desde Mendoza para conectar a la región andina con los mercados de capitales.

Según Stelios Papagrigoriou, presidente de IN-VR, ya pasaron más de 100 proyectos por el programa, con procesos de cotización y operaciones de fusiones y adquisiciones concretadas, además de miles de profesionales interesados en capacitarse.

Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, planteó que el objetivo es un espacio permanente donde “inversores y dueños de proyectos se conectan”, y que además se forme un ecosistema local capaz de entender cómo se financia la minería.