Proveedores de Mendoza en la cumbre del RIGI: buscan subirse al boom de la minería y Vaca Muerta

Los gobernadores mineros participaron de la primera ronda de negocios RIGI. Entre ellos, participó Alfredo Cornejo. Foto: Prensa de Gobierno

A la cabeza de esa meta está PSJ Cobre Mendocino con un RIGI que implica una inversión de U$S 890 millones. El otro proyecto mendocino bajo el régimen RIGI es el parque solar de El Quemado de YPF Luz.

La oportunidad de trabajar en conjunto

Desde el Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CEPROMEC), su vicepresidente, Julio Totero, destacó que la ronda permitió comprobar la importancia de generar alianzas entre empresas para estar en condiciones de atender la demanda de los grandes proyectos.

La minería y los desarrollos energéticos requieren volúmenes importantes de bienes y servicios, estándares de calidad elevados y competitividad. Para muchas pymes, llegar a esa escala implica complementar capacidades con otras firmas, construir relaciones de confianza y trabajar en forma asociativa.

En ese sentido, durante la jornada se concretaron reuniones con empresas de Neuquén y San Juan. Uno de los objetivos fue invitarlas a participar de la próxima Cumbre de la Minería Sustentabe que se realizará a mediados de noviembre.

“El desarrollo de la minería y de los grandes negocios que nos demanda la minería, los grandes volúmenes y los altos estándares de calidad y la competitividad que va a haber que tener, exige tener en cuenta la integración entre las empresas, que la mayoría somos pymes. Entonces tenemos que buscar puntos de encuentro”, manifestó Totero a Diario UNO.

La intención de darle continuidad a los vínculos iniciados en la mesa de negocios RIGI y avanzar en una agenda de integración regional.

Foto: Prensa de Gobierno

La búsqueda no está limitada a los proyectos mineros de Mendoza. Los proveedores también identifican oportunidades en el desarrollo hidrocarburífero, especialmente en la cadena de valor de Vaca Muerta. La posibilidad de participar de esos mercados requiere conocer las capacidades de cada empresa, detectar complementariedades y construir alianzas que permitan responder a las necesidades de las operadoras y grandes contratistas.

Por último, Totero advirtió, "si no somos capaces de hacer eso seguramente habremos perdido una gran oportunidad, que es la de ser proveedores de la minería y del oil & gas".

La escala de la demanda minera y energética

La dimensión de las oportunidades también estuvo presente en el panel de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Su presidente, Roberto Cacciola, señaló que Argentina tiene seis proyectos de cobre de escala mundial en desarrollo simultáneo.

De acuerdo con lo expuesto, cada uno podría requerir entre 6.000 y 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la necesidad de infraestructura, caminos, transporte, logística, campamentos, estructuras metálicas, mantenimiento, gastronomía y alojamiento, entre otros bienes y servicios.

Cacciola también destacó que más del 70% de las compras de las empresas de litio se realizan en el mercado nacional. El dato muestra el espacio que pueden ocupar los proveedores argentinos, aunque para aprovecharlo deben cumplir con los estándares técnicos, de calidad y competitividad que exige la industria.

Desde CAEM remarcaron la importancia de fortalecer la cadena de valor, promover la participación de las comunidades y provincias y desarrollar esquemas de complementariedad entre regiones.

La Cumbre Minera, el próximo paso

Para los representantes mendocinos, el resultado de Santa Fe no se mide solamente por la cantidad de reuniones, sino por los vínculos que quedaron abiertos y la posibilidad de convertirlos en proyectos compartidos.

La próxima Cumbre Minera en Mendoza aparece como una oportunidad para continuar ese trabajo: reunir a proveedores, identificar capacidades, acercar empresas de distintas provincias y explorar alianzas que permitan responder a la demanda de la minería y la energía.