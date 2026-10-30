El riesgo país marcó un récord desde octubre del 2025 y escaló a los 790 puntos básicos

Foto: Noticias Argentinas

Caída de acciones y tensiones externas golpean los mercados

Las acciones argentinas que cotizaron en Wall Street sufrieron caídas de hasta el 6%, con Edenor y Transportadora Gas del Sur liderando las pérdidas. A nivel local, el S&P Merval retrocedió 2,6% en pesos y 3,2% en dólares, siguiendo la tendencia negativa de los principales indicadores de Wall Street.

Los mercados internacionales, por su parte, mostraron debilidad ante los resultados dispares de gigantes tecnológicos como Amazon e Intel, así como por el reciente hackeo a la plataforma de criptomonedas Binance.

El precio del crudo también subió, adicionando presión ante la posibilidad de un conflicto bélico mayor.

Dudas sobre el ancla fiscal y la estrategia económica

Un informe del Banco Provincia advirtió sobre los desafíos del "ancla" fiscal, señalando que la inclusión de los pagos de intereses de Lecap y Boncap en el resultado fiscal, según la metodología del FMI, transformaría el superávit informado en un déficit del 3% del PBI.

A pesar de las dudas internas y externas, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó la estrategia económica oficial, destacando el superávit de cuenta corriente, el récord de exportaciones y la ausencia de desequilibrios monetarios significativos como pilares de la resiliencia económica del país.