El riesgo país argentino -el indicador de PJ Morgan- escaló hasta los 790 puntos básicos este viernes, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año y el más elevado desde octubre de 2025. La suba coincide con una jornada negativa para los bonos soberanos en dólares, que promediaron caídas del 1%.
El riesgo país marcó un récord desde octubre del 2025 y escaló a los 790 puntos básicos
El riesgo país argentino trepó a su nivel más alto reflejando la cautela inversora ante la volatilidad externa y las dudas sobre la economía
El retroceso de los activos argentinos se da en un contexto de marcada prudencia inversora global, impulsada por la preocupación ante los elevados gastos en inteligencia artificial y la posibilidad de una escalada en el conflicto geopolítico en Medio Oriente.
Analistas y consultoras señalan que la acumulación de reservas por parte del Banco Central, si bien necesaria, no parece ser suficiente para disipar los interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico a futuro, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados.
Caída de acciones y tensiones externas golpean los mercados
Las acciones argentinas que cotizaron en Wall Street sufrieron caídas de hasta el 6%, con Edenor y Transportadora Gas del Sur liderando las pérdidas. A nivel local, el S&P Merval retrocedió 2,6% en pesos y 3,2% en dólares, siguiendo la tendencia negativa de los principales indicadores de Wall Street.
Los mercados internacionales, por su parte, mostraron debilidad ante los resultados dispares de gigantes tecnológicos como Amazon e Intel, así como por el reciente hackeo a la plataforma de criptomonedas Binance.
El precio del crudo también subió, adicionando presión ante la posibilidad de un conflicto bélico mayor.
Dudas sobre el ancla fiscal y la estrategia económica
Un informe del Banco Provincia advirtió sobre los desafíos del "ancla" fiscal, señalando que la inclusión de los pagos de intereses de Lecap y Boncap en el resultado fiscal, según la metodología del FMI, transformaría el superávit informado en un déficit del 3% del PBI.
A pesar de las dudas internas y externas, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó la estrategia económica oficial, destacando el superávit de cuenta corriente, el récord de exportaciones y la ausencia de desequilibrios monetarios significativos como pilares de la resiliencia económica del país.