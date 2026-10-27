Con el dólar oficial y el blue estables, el riesgo país dio un respiro por el repunte de los bonos

Tras un inicio de semana sacudido por la reacción de los mercados al triunfo electoral de Lula Da Silva en Brasil, este martes al menos el dólar oficial y el blue se mantuvieron estables. Sin embargo el resto de los precios cedieron levemente al igual que el riesgo país, arrastrado por la recuperación de los bonos argentinos pero con caída de acciones.
De la mano de la devaluación del real, la reelección de Lula había hecho saltar las cotizaciones del dólar durante la rueda del lunes. Sobre todo del minorista, que sumó $10 para cerrar a $1.560, y de un blue que alcanzó los $1.575, en ambos casos un nuevo récord que no se alteró en esta jornada.
En el caso del dólar mayorista, cedió apenas 0,19% y terminó de promediar $1.538. Fue la mema más leve junto a la del dólar tarjeta (-0,11%), que siguió arriba de los $2.035 con el recargo impositivo del 30% incluido y le dio algo de serenidad a quienes pagan consumos en el exterior o de plataformas.
No obstante, fueron las cotizaciones de los dólares financieros los que registraron los mayores retrocesos. El dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió más de $22 y con eso se ubicó en los $1.659,53, mientras que el MEP o Bolsa perdió $15 y terminó situado en $1.558,40 promedio.
Leve baja del riesgo país y acciones ciclotímicas
Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial del martes, mientras que el riesgo país aflojó un poco y cae hasta 748 puntos básicos.
El MSCI Merval cayó 1,4% y los papeles de la Bolsa porteña promedian pérdidas, con Telecom y TGN como las más golpeadas (-3,4% cada una). En tanto, en Wall Street tuvieron un comportamiento dispar: hubo subas de hasta 3%, mientras que otras perdieron 5%.
Por su parte, los bonos de la deuda lograron remontar el derrumbe del lunes. Haber recuperado un 3% negativo hizo que el riesgo país retrocediera a 748 puntos, 17 menos que en la víspera, cuando tocó un nuevo récord de 775 pb.
Sin embargo, en lo que va de octubre, el indicador que elabora el JP Morgan registra un alza superior al 23%, en tanto que aumenta al 31% en el acumulado de 2026.
En pocas palabras
- Dólar y riesgo país: el dólar minorista y el blue se mantuvieron estables en $1.560 y $1.575.
- Caída de otros precios: el resto de las cotizaciones cedieron levemente, incluyendo el dólar MEP y CCL.
- Bonos y riesgo: el riesgo país bajó a 748 puntos tras la recuperación de los bonos argentinos.