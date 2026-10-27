Con el dólar oficial y el blue estables, el riesgo país dio un respiro por el repunte de los bonos

No obstante, fueron las cotizaciones de los dólares financieros los que registraron los mayores retrocesos. El dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió más de $22 y con eso se ubicó en los $1.659,53, mientras que el MEP o Bolsa perdió $15 y terminó situado en $1.558,40 promedio.

Leve baja del riesgo país y acciones ciclotímicas

Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial del martes, mientras que el riesgo país aflojó un poco y cae hasta 748 puntos básicos.

El MSCI Merval cayó 1,4% y los papeles de la Bolsa porteña promedian pérdidas, con Telecom y TGN como las más golpeadas (-3,4% cada una). En tanto, en Wall Street tuvieron un comportamiento dispar: hubo subas de hasta 3%, mientras que otras perdieron 5%.

Por su parte, los bonos de la deuda lograron remontar el derrumbe del lunes. Haber recuperado un 3% negativo hizo que el riesgo país retrocediera a 748 puntos, 17 menos que en la víspera, cuando tocó un nuevo récord de 775 pb.

Sin embargo, en lo que va de octubre, el indicador que elabora el JP Morgan registra un alza superior al 23%, en tanto que aumenta al 31% en el acumulado de 2026.