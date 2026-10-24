Confirmado el precio del dólar este lunes 26 de octubre en los bancos más importantes

En tanto, en las cuevas, el dólar va a costar un precio más alto que en los bancos, ya que el precio del dólar blue arrancará en $1.565 en la jornada de este lunes 26 de octubre.

El precio del dólar en cada banco este lunes 26 de octubre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este lunes 26 de octubre cuando arranquen las actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.550

Banco Galicia: $1.545

Banco ICBC: $1.545

Banco BBVA: $1.560

Banco Supervielle: $1.556

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.550

Banco Patagonia: $1.545

Banco Hipotecario: $1.544

Banco Santander: $1.550

Brubank: $1.540

Banco Credicoop: $1.550

Banco Macro: $1.555

Banco Piano: $1.540

Banco de Comercio: $1.550

El precio al que puede llegar el dólar en noviembre

Tras conocerse el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre (1,93%), el Banco Central definió el techo del dólar para noviembre de 2026. Con esta actualización, el techo de la banda cambiaria llegará a los $1.989,12 sobre la última jornada hábil de ese mes, fijando el valor máximo del dólar que tolera el esquema antes de activar la intervención estatal. Una vez que pase esa cifra, el organismo intervendrá para que su valor baje.