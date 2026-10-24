Confirmado el precio del dólar este lunes 26 de octubre en los bancos más importantes

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, la cotización del dólar en el cierre del viernes fue clave para definir cuánto costará comprar moneda extranjera para aquellos que deseen hacerlo.
Desde hace semanas, el dólar gira entre los $1.530 y los $1.550 y es la última de esas dos cifras la que se verá en las pizarras del Banco Nación, mientras que los demás bancos manejarán cifras cercanas o iguales a ella.
En tanto, en las cuevas, el dólar va a costar un precio más alto que en los bancos, ya que el precio del dólar blue arrancará en $1.565 en la jornada de este lunes 26 de octubre.
El precio del dólar en cada banco este lunes 26 de octubre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este lunes 26 de octubre cuando arranquen las actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.550
- Banco Galicia: $1.545
- Banco ICBC: $1.545
- Banco BBVA: $1.560
- Banco Supervielle: $1.556
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.550
- Banco Patagonia: $1.545
- Banco Hipotecario: $1.544
- Banco Santander: $1.550
- Brubank: $1.540
- Banco Credicoop: $1.550
- Banco Macro: $1.555
- Banco Piano: $1.540
- Banco de Comercio: $1.550
El precio al que puede llegar el dólar en noviembre
Tras conocerse el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre (1,93%), el Banco Central definió el techo del dólar para noviembre de 2026. Con esta actualización, el techo de la banda cambiaria llegará a los $1.989,12 sobre la última jornada hábil de ese mes, fijando el valor máximo del dólar que tolera el esquema antes de activar la intervención estatal. Una vez que pase esa cifra, el organismo intervendrá para que su valor baje.
En pocas palabras
- Dólar en bancos: Confirmaron la cotización del dólar para el lunes 26 de octubre.
- Precios por entidad: Se detallan los valores del dólar en bancos como Nación, Galicia y BBVA.
- Proyección noviembre: Se estableció el techo de la banda cambiaria para noviembre de 2026 en $1.989,12.