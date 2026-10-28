El dólar blue bajó por segunda vez en octubre y la brecha con el oficial volvió al mínimo

El riesgo país volvió a aflojar este miércoles, y acompañó la caída del dólar blue

En cuanto al resto de las cotizaciones, todas siguieron en aumento. De hecho, la del dólar MEP o Bolsa volvió a evidenciar la búsqueda de cobertura de las empresas vía bonos en el exterior: producto de un alza del 0,55% la divisa financiera superó los $1.568.

El impacto del acuerdo con el FMI en el riesgo país

Dentro de ese contexto, el mercado mayorista siguió atento a la divisa que es referencia para el comercio exterior, que al final de la rueda creció 0,26% para tocar los $1.542. En ese sentido, el Banco Central ajustó las bandas cambiarias: el piso quedó en $713,15, en tanto que el techo o límite de intervención se ubicó en $1.948,85.

Otro indicador de volatilidad cambiaria, el dólar tarjeta, no fue ajeno a la dinámica alcista. En su caso, la suba fue leve (0,06% promedio) pero bastó para que rozara los $2.036 con el recargo impositivo del 30% incluido.

Por su parte, el riesgo país, que también había alcanzado un pico de 775 puntos el lunes, volvió a bajar. El índice medido por JP Morgan resignó 2,4% y se ubicó en los 735 puntos básicos, en la segunda merma consecutiva que acompañó al dólar blue.

La razón estuvo en otro rebote de bonos soberanos en dólares, que recuperaron hasta 0,9% en Wall Street. Asimismo, para los analistas los mercados recibieron con optimismo el hecho de que el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobara la tercera revisión del programa económico argentino.

De ese modo, el Ministerio de Economía se aseguró un desembolso de U$S900 millones, sujeto al cumplimiento de nuevas metas.