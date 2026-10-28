Luego de las fuertes subas de los últimos días, el dólar blue volvió a bajar este miércoles 28 de octubre. Con una caída de $10 llegó a $1.565 y se ubicó casi a la par del dólar Bolsa además de achicar al mínimo la brecha con el dólar minorista, que se mantuvo estable en $1.560.
El dólar blue bajó por segunda vez en octubre y la brecha con el oficial volvió al mínimo
El dólar minorista siguió en $1.560, mientras que el blue perdió $5 para llegar a $1.565. Que pasó con otras cotizaciones y por qué otra vez bajó el riesgo país
La última vez que el dólar blue había retrocedido fue a principios de octubre, antes de empezar alternar subas con mesetas. Durante la rueda del 6 de octubre también resignó $5 para situarse en los $1.550, un punto de partida desde el cual no dejó de escalar hasta lograr su récord anual de $1.575.
A su vez, la estabilidad del dólar oficial, que volvió a cerrar a $1.560 en la pizarra del Banco Nación, empieza a cerrar un mes agitado en el que estuvo varias ruedas inmóvil antes de volver a subir. Y registró su mayor turbulencia este lunes, tras la inesperada victoria de Lula Da Silva en el ballotage presidencial de Brasil.
En cuanto al resto de las cotizaciones, todas siguieron en aumento. De hecho, la del dólar MEP o Bolsa volvió a evidenciar la búsqueda de cobertura de las empresas vía bonos en el exterior: producto de un alza del 0,55% la divisa financiera superó los $1.568.
El impacto del acuerdo con el FMI en el riesgo país
Dentro de ese contexto, el mercado mayorista siguió atento a la divisa que es referencia para el comercio exterior, que al final de la rueda creció 0,26% para tocar los $1.542. En ese sentido, el Banco Central ajustó las bandas cambiarias: el piso quedó en $713,15, en tanto que el techo o límite de intervención se ubicó en $1.948,85.
Otro indicador de volatilidad cambiaria, el dólar tarjeta, no fue ajeno a la dinámica alcista. En su caso, la suba fue leve (0,06% promedio) pero bastó para que rozara los $2.036 con el recargo impositivo del 30% incluido.
Por su parte, el riesgo país, que también había alcanzado un pico de 775 puntos el lunes, volvió a bajar. El índice medido por JP Morgan resignó 2,4% y se ubicó en los 735 puntos básicos, en la segunda merma consecutiva que acompañó al dólar blue.
La razón estuvo en otro rebote de bonos soberanos en dólares, que recuperaron hasta 0,9% en Wall Street. Asimismo, para los analistas los mercados recibieron con optimismo el hecho de que el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobara la tercera revisión del programa económico argentino.
De ese modo, el Ministerio de Economía se aseguró un desembolso de U$S900 millones, sujeto al cumplimiento de nuevas metas.
En pocas palabras
- Dólar blue: cayó $10 y se ubicó en $1.565, achicando la brecha con el oficial.
- Riesgo país: descenso de 2,4% hasta 735 puntos básicos tras aprobación del FMI.
- Mercados: optimismo por el acuerdo con el FMI y desembolso de U$S900 millones.