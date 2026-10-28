Cerca de 200.000 mendocinos podrán recibir un subsidio del 20% al consumo de gas

Dentro del nuevo régimen de Zona Fría, se aplica un esquema progresivo de subsidios por bloques de consumo, mayores en invierno y menores en verano

Esta vez, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, la zona de residencia ya no es determinante. Sí el nivel de ingresos familiares y el patrimonio de los usuarios interesados en lograr el descuento del 20%.

Cambio de criterio: de subsidiar la factura a "bloques de consumo" estacionales

En algún momento, 6 de cada 10 usuarios de gas natural subsidiados en Mendoza pagaban una factura hasta 30% menor. Los menos, de acuerdo a la estadística reciente, accedían al máximo beneficio del 50%, mismo universo que podría ahora recibir un 20%.

Según explicó Ríos "ya no se subsidia el consumo facturado o el total en metros cúbicos. Ahora el criterio considera "bloques de consumo" por categorías determinados por el precio del gas, que son mayores en invierno y disminuyen hacia el verano".

Un caso testigo es el de usuarios categorizados como R2-3, que consumen de 801 a 1.000 m3 anuales. En octubre el bloque subsidiado con el 20% fue de 51 metros cúbicos, y es parte de una escala descendente que tuvo su pico máximo en invierno: llegó a 147 metros cúbicos en julio, y terminará en 26 metros cúbicos en diciembre, con lo cual a fin de año habrá acumulado un subsidio por un total de 808 metros cúbicos.

Aunque los bloques varían por categorías, por encima del umbral de beneficio el usuario paga excedente con tarifa plena."Cada categoría tiene un mínimo y máximo de metros cúbicos, pero generalmente quien más consume no es el que derrocha sino el que vive en zonas realmente frías, como Valle de Uco", precisó la titular de Protectora.

Zona Fría: requisitos para que los usuarios de gas en Mendoza pueden acceder

Lo dicho: salvo para quienes viven en Malargüe, los usuarios residenciales del resto de los 17 departamentos de Mendoza, la normativa contempla una bonificación adicional del 20%, vinculada al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Sin embargo, el descuento no será automático.

¿Qué requisitos deben cumplir? A excepción de Malargüe, que permanece dentro del nuevo régimen de Zona Fría, los hogares de otros puntos de la provincia tienen que acreditar no superar un tope de ingresos y tampoco contar con patrimonio que exponga inconsistencias con su poder adquisitivo, dentro de al menos 5 requisitos:

Inscribirse en el RESEF: A través del sitio www.argentina.gob.ar o la app Mi Argentina. Acreditar ingresos que no superen 3 CBT (Canasta Básica Total): en base a septiembre, que para una familia tipo fue $1.484.912,21, equivale a $4.454.736,63. No poseer más de 3 inmuebles No ser titular de un automóvil de menos de 3 años de antigüedad No poseer embarcaciones ni aeronaves de lujo No participar de una sociedad accionaria

Para las entidades de bien público y los clubes de barrio y de pueblo, las bonificaciones se aplicarán sobre la totalidad del volumen consumido, sin límite de bloques de consumo.

Esquema de bonificaciones para el gas en Zona Fría

En definitiva, el adicional que puede llegar a los mendocinos es uno de los 2 niveles de beneficio que reglamentó la Secretaría de Energía para todo el país, en el marco de la ley 27.828 y el Decreto N° 1.266/26:

Bonificación General de Zona Fría: consiste en un descuento del 50% sobre el precio del gas natural y propano indiluido por redes. Aplica a los usuarios residenciales y al Servicio General P en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.

Bonificación Adicional por Zona Fría: se establece una rebaja adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas o del propano correspondiente a los Consumos Base del SEF. Este beneficio es para los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

de otras subzonas bioambientales.

En este caso, habrá que tener en cuenta algunas consideraciones. Por caso, el CUD (Certificado Único de Discapacidad) no le garantiza a sus titulares contar con el subsidio, ya que Energía dispuso que se crucen bases de datos para poder corroborar que no superen el ingreso familiar máximo permitido.

Con todo, que el beneficio se aplique no será de inmediato. "Hay que estimar una demora de hasta 60 días para ver que impacte en las facturas, al igual que para los reclamos en lo relativo a errores que se consideren", completó Ríos.