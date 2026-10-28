Crisis en la industria automotriz: las plantas de Stellantis frenan la producción en el país

La contracción comercial que experimenta el sector automotor local durante este ciclo exhibe una retracción constante en el patentamiento de vehículos cero kilómetro dentro de los concesionarios. La escasez de crédito accesible y el deterioro del poder adquisitivo recortaron con fuerza las adquisiciones de unidades por parte de particulares en los últimos meses.

Caída de patentamientos y el impacto en Stellantis

A este adverso panorama doméstico se agregó una marcada baja en los pedidos provenientes de Brasil, principal destino de las exportaciones locales. Para Stellantis, ese retroceso regional recortó sensiblemente la colocación de unidades terminadas y obligó a recalibrar los planes de fabricación planificados para el último trimestre del calendario.

Referentes sindicales y directivos empresariales sostienen conversaciones permanentes con el fin de monitorear la evolución de la actividad de cara al comienzo del próximo período. El objetivo central consiste en resguardar las fuentes laborales y reanudar las líneas de montaje apenas repunte el expendio de vehículos.

Esta parálisis operativa no constituye un hecho aislado dentro del rubro automotor nacional. Diversas terminales radicadas en el territorio analizan adoptar esquemas similares de recorte de turnos o paradas técnicas de mantenimiento preventivo para evitar una acumulación excesiva de unidades en los depósitos de las fábricas.