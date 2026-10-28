La compañía Stellantis dispuso un freno temporal en sus dos complejos industriales del país debido a la fuerte contracción de la demanda. La decisión abarcará a las instalaciones de Córdoba y El Palomar, donde se ensamblan modelos de Fiat y Peugeot, en medio de un contexto de marcada crisis en la industria automotriz.
Crisis en la industria automotriz: las plantas de Stellantis frenan la producción en el país
Adelantarán vacaciones y suspenderán operarios en Córdoba y El Palomar frente al desplome de las ventas y la fuerte caída de las exportaciones a la región
En Córdoba, el establecimiento interrumpirá el armado del sedán Fiat Cronos durante las dos primeras semanas de noviembre. Los trabajadores percibirán un porcentaje de sus haberes pactado con el sindicato Smata, al tiempo que la firma busca equilibrar su stock ante la menor demanda del mercado interno.
En el centro fabril de El Palomar aplicarán un esquema idéntico para la línea del Peugeot 208 y la camioneta 2008. Las autoridades de la automotriz resolvieron anticipar el receso anual de vacaciones de diciembre con el propósito de atenuar el impacto de las suspensiones temporales en la nómina de operarios.
La contracción comercial que experimenta el sector automotor local durante este ciclo exhibe una retracción constante en el patentamiento de vehículos cero kilómetro dentro de los concesionarios. La escasez de crédito accesible y el deterioro del poder adquisitivo recortaron con fuerza las adquisiciones de unidades por parte de particulares en los últimos meses.
Caída de patentamientos y el impacto en Stellantis
A este adverso panorama doméstico se agregó una marcada baja en los pedidos provenientes de Brasil, principal destino de las exportaciones locales. Para Stellantis, ese retroceso regional recortó sensiblemente la colocación de unidades terminadas y obligó a recalibrar los planes de fabricación planificados para el último trimestre del calendario.
Referentes sindicales y directivos empresariales sostienen conversaciones permanentes con el fin de monitorear la evolución de la actividad de cara al comienzo del próximo período. El objetivo central consiste en resguardar las fuentes laborales y reanudar las líneas de montaje apenas repunte el expendio de vehículos.
Esta parálisis operativa no constituye un hecho aislado dentro del rubro automotor nacional. Diversas terminales radicadas en el territorio analizan adoptar esquemas similares de recorte de turnos o paradas técnicas de mantenimiento preventivo para evitar una acumulación excesiva de unidades en los depósitos de las fábricas.
En pocas palabras
- Stellantis: la automotriz suspenderá operarios y adelantará vacaciones en sus plantas de Córdoba y El Palomar.
- Crisis del sector: la medida responde a la fuerte caída de ventas internas y la baja en las exportaciones a Brasil.
- Producción frenada: se detendrá el armado de modelos como el Fiat Cronos y el Peugeot 208 ante la acumulación de stock.