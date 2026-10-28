Ecogas busca cambiar su estatuto para lanzarse al negocio de los combustibles

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (Ecogas) dejará de ser solo prestadora del servicio de gas natural en Mendoza. Sus accionistas decidieron cambiar su estatuto para ampliar el objeto de la compañía y poder avanzar en el negocio de los combustibles, y eventualmente apostar a proyectos relacionados a la transición energética.
Así lo resolvió el directorio de Ecogas, que ahora debe esperar que una asamblea extraordinaria de accionistas vote y lo apruebe. Sin perder tiempo, la compañía la convocó para el miércoles 18 de noviembre de 2026 de manera virtual.
"El objeto es dotar a la compañía de la flexibilidad necesaria para desarrollar negocios vinculados con combustibles, transición y eficiencia energética, innovación tecnológica, descarbonización y demás actividades complementarias o conexas con sus capacidades y experiencia", argumentó el presidente del directorio de Ecogas, Guillermo Arcani.
Hace al menos un año en el seno de la distribuidora que opera en la región se había tomado una decisión en línea con cambiar de perfil. De hecho, desde entonces nació una nueva razón social: Ecogas Inversiones S.A. En tal sentido, Arcani admitió que "adicionalmente, la reforma permitirá canalizar nuevas oportunidades de inversión en general".
En qué consiste la reforma de Ecogas
La asamblea también tratará la reforma de los artículos 20 y 22 del estatuto, que incluye otros cambios en la estructura de Ecogas. Por caso, bajar la cantidad de directores y eliminar el cargo de vicepresidente segundo, y mantener la de un vice, que actualmente ocupa Osvaldo Reca, predecesor de Arcani en la cabecera de la mesa.
Esas adecuaciones, según trascendió, no requieren autorización previa del ENRege (Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad). Por eso, si la asamblea lo aprueba, podrían empezar a implementarse antes de fin de año, algo que ya genera expectativa en el sector comercial.
Un empresario con experiencia en el negocio de expendio de combustibles reconoció saber que "Ecogas está viendo todo tipo de oportunidades y para eso busca modificar su estatuto. Y todo incluiría hasta Vaca Muerta".
Lo que por ahora está claro es que más allá de su propósito de incursionar en otros campos, Ecogas seguirá como concesionario del servicio de distribución de gas natural en la provincia de Mendoza.
"La sociedad mantiene su naturaleza de prestadora del servicio público de distribución de gas y obligaciones derivadas de la licencia y el marco regulatorio", informaron desde Ecogas, sin dar más detalles respecto al futuro próximo.
En pocas palabras
- Ecogas se expande: la distribuidora de gas ampliará su objeto social para incursionar en negocios de combustibles y energía.
- Reforma estatutaria: se convocó a asamblea extraordinaria para el 18 de noviembre de 2026 para votar cambios en el estatuto.
- Continuidad del servicio: a pesar de la expansión, Ecogas ratificó que mantendrá su rol como prestadora del servicio público de distribución de gas en Mendoza.