Ecogas busca cambiar su estatuto para lanzarse al negocio de los combustibles

Hace al menos un año en el seno de la distribuidora que opera en la región se había tomado una decisión en línea con cambiar de perfil. De hecho, desde entonces nació una nueva razón social: Ecogas Inversiones S.A. En tal sentido, Arcani admitió que "adicionalmente, la reforma permitirá canalizar nuevas oportunidades de inversión en general".

En qué consiste la reforma de Ecogas

La asamblea también tratará la reforma de los artículos 20 y 22 del estatuto, que incluye otros cambios en la estructura de Ecogas. Por caso, bajar la cantidad de directores y eliminar el cargo de vicepresidente segundo, y mantener la de un vice, que actualmente ocupa Osvaldo Reca, predecesor de Arcani en la cabecera de la mesa.

Esas adecuaciones, según trascendió, no requieren autorización previa del ENRege (Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad). Por eso, si la asamblea lo aprueba, podrían empezar a implementarse antes de fin de año, algo que ya genera expectativa en el sector comercial.

Un empresario con experiencia en el negocio de expendio de combustibles reconoció saber que "Ecogas está viendo todo tipo de oportunidades y para eso busca modificar su estatuto. Y todo incluiría hasta Vaca Muerta".

Lo que por ahora está claro es que más allá de su propósito de incursionar en otros campos, Ecogas seguirá como concesionario del servicio de distribución de gas natural en la provincia de Mendoza.

"La sociedad mantiene su naturaleza de prestadora del servicio público de distribución de gas y obligaciones derivadas de la licencia y el marco regulatorio", informaron desde Ecogas, sin dar más detalles respecto al futuro próximo.