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Torneo Clausura

Boca le ganó a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con el título de Campeón de Liga

Boca venció a Defensa y Justicia este sábado, por la fecha 16 del Torneo Clausura, y se quedó con el título de Campeón de Liga

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enner Valencia fue el héroe de Boca ante Defensa y Justicia.

Enner Valencia fue el héroe de Boca ante Defensa y Justicia.

Boca le ganó 1 a 0 Defensa y Justicia este sábado, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y se quedó con el título de Campeón de Liga.

El gol xeneize fue anotado por el ecuatoriano Enner Valencia a los 50 minutos del complemento.

Merentiel y Enner Valencia festejan el t&iacute;tulo de Campe&oacute;n de LIga.

Merentiel y Enner Valencia festejan el título de Campeón de LIga.

Rosario Central derrotó por 2 a 0 al descendido Estudiantes de Río Cuarto, de local, pero no pudo ganar el título. Mientras que Argentinos Juniors, el otro aspirante al título, cayó ante Huracán por 2 a 0, en La Paternal.

Con estos resultados el equipo auriazul quedó primero en la tabla anual con 63 unidades, por lo que se clasificó a la Copa Libertadores 2027 y a la Supercopa Internacional. Mientras que Central quedó con 62 y Argentinos con 60. Ambos equipos también ingresaron al certamen continental.

A los 18 minutos del primer tiempo Montero le tapó un mano a mano a Gutiérrez. Se salvaba el Xeneize.

A los 29' desbordó Villa por la derecha como un wing, metió el centro y Merentiel perdió el gol increíblemente al rematar desviado.

A los 34' el ex River David Martínez estrelló un cabezazo en el travesaño.

En el complemento los dirigidos por el Vasco Arruabarrena acorralaban al conjunto de Florencio Varela, pero no podían anotar.

Aranda, que ingresó tras superar una complicada lesión, remataba desde lejos y la atajaba Borgogno.

Jagger Herrera la tiraba por arriba y se le terminaba el tiempo al Auriazul.

Pero la bajaba adentro del área Di Lollo (los visitantes pidieron falta del defensor xeneize) y Valencia estampaba el 1-0.

Boca ganó un título después de tres años

Boca se quedó con el título después de tres años. El elenco de la Ribera había obtenido un lauro por última vez en marzo de 2023, cuando derrotó a Patronato de Paraná, por la final de la Supercopa Argentina, que se jugó en Santiago del Estero. En esa ocasión el Xeneize ganó con tres goles de Darío Benedetto.

Es el primer título que obtiene Juan Román Riquelme como presidente de Boca.

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