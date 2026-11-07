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Juega Messi: Inter Miami cierra la fase regular de la MLS visitando a Charlotte FC

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami le bajará la persiana a la fase regular de la Major League Soccer

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi será titular en el partido de Inter Miami.

Lionel Messi será titular en el partido de Inter Miami.

Inter Miami visita a Charlotte FC en el cierre de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El equipo liderado por Lionel Messi buscará asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este a partir de las 18 (hora de Argentina), con transmisión en vivo por Apple TV.

El astro argentino llega como máximo candidato a la Bota de Oro con 26 goles y pelea por su tercer galardón al Jugador Más Valioso de la competencia. Por su parte, la franquicia local suma 53 puntos y busca escalar a la cuarta posición.

La pelea por los premios individuales y la definición de la Conferencia Este

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores con 26 anotaciones, manteniendo una amplia diferencia sobre Petar Musa (22) y Brian White (20). Tras haber obtenido la Bota de Oro en 2025 con 29 tantos, el capitán argentino busca repetir el logro.

De esta manera, podría convertirse en el primer futbolista en ganar de forma consecutiva tres premios Landon Donovan al MVP, distinción que ya obtuvo en 2024 y 2025. Así, se mantiene en la lista de argentinos distinguidos junto a Christian Gómez, Guillermo Barros Schelotto, Diego Valeri y Luciano Acosta.

En el aspecto colectivo, el reciente triunfo 2-1 ante New England Revolution, con gol y asistencia de Messi, selló la clasificación del Inter Miami a la Copa de Campeones de la Concacaf 2028, certamen que otorga un cupo al Mundial de Clubes 2029.

El camino de las Garzas en el torneo estuvo marcado por cambios en la conducción técnica. Luego del inicio con Javier Mascherano y un interinato de 18 partidos a cargo de Guillermo Hoyos, la dirigencia concretó la llegada del Kily González. Una racha negativa en el tramo final del ciclo de Hoyos alejó al equipo de la lucha por el MLS Supporters’ Shield, trofeo que quedó en manos de Nashville tras cosechar 74 puntos.

Ubicado en el segundo puesto con 59 unidades, Inter Miami necesita la victoria para no depender del resultado entre New England (3° con 58 puntos) y Orlando City. En frente estará Charlotte FC, que ocupa el quinto lugar con 53 unidades, busca superar la línea de Chicago Fire (55).

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