Juega Messi: Inter Miami cierra la fase regular de la MLS visitando a Charlotte FC

De esta manera, podría convertirse en el primer futbolista en ganar de forma consecutiva tres premios Landon Donovan al MVP, distinción que ya obtuvo en 2024 y 2025. Así, se mantiene en la lista de argentinos distinguidos junto a Christian Gómez, Guillermo Barros Schelotto, Diego Valeri y Luciano Acosta.

En el aspecto colectivo, el reciente triunfo 2-1 ante New England Revolution, con gol y asistencia de Messi, selló la clasificación del Inter Miami a la Copa de Campeones de la Concacaf 2028, certamen que otorga un cupo al Mundial de Clubes 2029.

El camino de las Garzas en el torneo estuvo marcado por cambios en la conducción técnica. Luego del inicio con Javier Mascherano y un interinato de 18 partidos a cargo de Guillermo Hoyos, la dirigencia concretó la llegada del Kily González. Una racha negativa en el tramo final del ciclo de Hoyos alejó al equipo de la lucha por el MLS Supporters’ Shield, trofeo que quedó en manos de Nashville tras cosechar 74 puntos.

Ubicado en el segundo puesto con 59 unidades, Inter Miami necesita la victoria para no depender del resultado entre New England (3° con 58 puntos) y Orlando City. En frente estará Charlotte FC, que ocupa el quinto lugar con 53 unidades, busca superar la línea de Chicago Fire (55).