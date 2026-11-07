Inicio Ovación Fútbol Miguel Merentiel
Fútbol

Al borde de las lágrimas: las palabras de Merentiel que emociaron a Paredes

Miguel Merentiel no escatimó en elogios al hablar de un Leandro Paredes que no dudó en emocionarse ante las palabras del delantero de Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Miguel Merentiel hizo emocionar a Leandro Paredes.

Miguel Merentiel hizo emocionar a Leandro Paredes.

La previa de la final entre Boca y Atlético Mineiro dejó una de las postales más conmovedoras del año. Durante el media day de la Copa Sudamericana, Miguel Merentiel sorprendió a Leandro Paredes con una sentida declaración sobre su rol de líder, provocando la emoción del capitán.

Más allá del detalle que anticipa al Xeneize utilizando pantalones amarillos (como en la final de la Libertadores 2007), el cruce entre los futbolistas acaparó toda la atención. Las palabras de la Bestia expusieron la profunda unión del plantel en pleno tramo decisivo de la temporada.

Leandro Paredes es el l&iacute;der futbol&iacute;stico de un Boca que se ilusiona con ganar todo.

Leandro Paredes es el líder futbolístico de un Boca que se ilusiona con ganar todo.

Merentiel hizo emocionar a Paredes

Merentiel miró a los ojos a Paredes y le expresó su gratitud frente a las cámaras: "Le agradecemos porque vino acá a estar con nosotros. Sabemos que hace un montón de tiempo no venimos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus todos los días. Nos guía a mí y a los chicos. A los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nostros. Quería agradecérselo".

Con lágrimas en los ojos, el campeón del mundo atinó a responder: "Me hacés emocionar". Lejos de detenerse, la Bestia reafirmó la importancia del mediocampista en el vestuario: "Agradecerte porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y, más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero. Que lo sepas".

View this post on Instagram

Visiblemente tocado por el gesto de su compañero, Paredes tardó algunos segundos en recomponerse antes de formular su reflexión sobre el vínculo que construyeron: "Más allá de lo que se ve, afuera tenemos una relación muy linda y es un amigo que encontré en el fútbol. No es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es uno de ellos".

Este liderazgo futbolístico y humano es el que mantiene a Boca con la posibilidad de cerrar el 2026 con cinco títulos. El primer objetivo se define este sábado ante Defensa y Justicia para quedarse con la tabla Anual.

En el horizonte asoman las semifinales de la Copa Argentina, la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre en Barranquilla y los playoffs del Torneo Clausura.

Paredes buscará, de esta manera, levantar el primer trofeo desde su regreso a mediados del año pasado, mientras que Merentiel apunta a alzar su segundo título tras la Supercopa Argentina 2023.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas