Al borde de las lágrimas: las palabras de Merentiel que emociaron a Paredes

Con lágrimas en los ojos, el campeón del mundo atinó a responder: "Me hacés emocionar". Lejos de detenerse, la Bestia reafirmó la importancia del mediocampista en el vestuario: "Agradecerte porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y, más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero. Que lo sepas".

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Visiblemente tocado por el gesto de su compañero, Paredes tardó algunos segundos en recomponerse antes de formular su reflexión sobre el vínculo que construyeron: "Más allá de lo que se ve, afuera tenemos una relación muy linda y es un amigo que encontré en el fútbol. No es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es uno de ellos".

Este liderazgo futbolístico y humano es el que mantiene a Boca con la posibilidad de cerrar el 2026 con cinco títulos. El primer objetivo se define este sábado ante Defensa y Justicia para quedarse con la tabla Anual.

En el horizonte asoman las semifinales de la Copa Argentina, la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre en Barranquilla y los playoffs del Torneo Clausura.

Paredes buscará, de esta manera, levantar el primer trofeo desde su regreso a mediados del año pasado, mientras que Merentiel apunta a alzar su segundo título tras la Supercopa Argentina 2023.