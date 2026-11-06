Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia protagonizarán el clásico en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia le ganó a Gimnasia y Esgrima por 5 a 1, en el Gargantini, por el Torneo Apertura de este año.

Así llegan Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima viene de igualar 1-1 frente a Lanús, como visitante. El Lobo, que integra la Zona A, tiene 21 puntos, se mantiene en el 8vo lugar dentro de los puestos que otorgan el pasaje a los octavos de final y buscará asegurar su clasificación. El equipo dirigido por Darío Franco buscará ganar tras dos derrotas y un empate. Con un empate asegurará el pasaje a la siguiente instancia.

Independiente Rivadavia, que está en el Grupo B, viene de ganarle por 3-1 a Banfield y llegó a las 22 unidades. La Lepra se ubica séptimo en la Zona B y también está en zona de clasificación a los octavos de final.

El conjunto de Alfredo Berti, que está clasificado a la Copa Sudamericana, sigue prendido en la pelea en la tabla anual. Tiene 56 puntos, está a tres de Rosario Central, el equipo que ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

El último cruce entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia goleó por 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima en el Bautista Gargantini por la fecha 16, en el último cruce entre ambos elencos. El partido se disputó el 26 de abril pasado y correspondió al Torneo Apertura.

Blas Armoa a los 27 segundos del partido abrió el marcador para el Lobo y a los 18' Sheyko Studer empató para la Lepra. A los 5 minutos del complemento Fabrizio Sartori Prieto puso el segundo para los Azules, a los 24' Álex Arce anotó el tercero, a los 34' Leonard Costa marcó el cuarto y a los 38' Leonel Bucca cerró la cuenta para el Azul.

Desde el 2022 que el Lobo y la Lepra no se enfrentan en el Víctor Legrotaglie

La última vez que se enfrentaron ambos equipos en el estadio Víctor Legrotaglie fue por el torneo de la Primera Nacional, el 22 de octubre de 2022. El Mensana le ganó al Azul por 1 a 0 en los cuartos de final del Reducido, lo eliminó y avanzó a las semifinales.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentaron dos veces en los Nacionales

En el Nacional de 1982 el Mensana y el Azul se enfrentaron dos veces. El primer partido lo jugaron el 7 de marzo de ese año e igualaron 2 a 2 y el 25 de abril fue el último duelo, cuando la Lepra le ganó 2 a 0 a su clásico rival en el Malvinas Argentinas, con el doblete de Carlos Ereros.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima : César Rigamonti; Luciano Paredes, Luciano Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

: César Rigamonti; Luciano Paredes, Luciano Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Leonel Bucca o Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.