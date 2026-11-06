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Independiente Rivadavia: así será la venta de entradas para la Supercopa Argentina

Desde la Supercopa Argentina confirmaron los precios de las entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia. Cómo comprarlas y cuánto cuestan

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia podrán comprar las entradas para la Supercopa Argentina a partir del lunes.

Los hinchas de Independiente Rivadavia podrán comprar las entradas para la Supercopa Argentina a partir del lunes.

Mientras esperan por el clásico de este sábado, ante Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie, los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron nuevas noticias sobre la Supercopa Argentina. El duelo será ante Estudiantes de La Plata, en cancha de Belgrano, el jueves 12 de noviembre.

Pensando en el mano a mano ante el Pincha, que podría significar la segunda estrella para la institución, los fanáticos conocieron los detalles correspondientes a la venta de entradas.

Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron la información sobre la venta de entradas.

Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron la información sobre la venta de entradas.

Desde la organización del evento determinaron que el próximo lunes, desde las 13, los hinchas podrán adquirir sus entradas para la Supercopa Argentina.

La venta será de forma online, por intermedio de la página web de Deportick y los precios son los siguientes:

  • Popular: $80.000
  • Popular menores (hasta 11 años): $65.000
  • Platea alta: $100.000
  • Platea baja: $140.000

Las personas con discapacidad podrán ingresar al Julio César Villagra presentándose en el estadio con el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El costo de las entradas.

El costo de las entradas.

Desde Independiente Rivadavia aclararon:

  • Máximo de 4 entradas por persona registrada
  • Cada entrada deberá contar con nombre, apellido y DNI del asistente
  • El ingreso al estadio será con DNI (es decir, no habrá tickets físicos)

Independiente Rivadavia-Estudiantes: el árbitro de la final

A días de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al árbitro principal y sus colaboradores para impartir justicia en dicho encuentro.

La Lepra, campeón de la Copa Argentina 2025, y el Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, se enfrentarán el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El árbitro principal para la final de la Supercopa Argentina será Yael Falcón Pérez. El juez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes; Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.

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