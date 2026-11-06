Independiente Rivadavia: así será la venta de entradas para la Supercopa Argentina

La venta será de forma online, por intermedio de la página web de Deportick y los precios son los siguientes:

Popular: $80.000

Popular menores (hasta 11 años): $65.000

Platea alta: $100.000

Platea baja: $140.000

Las personas con discapacidad podrán ingresar al Julio César Villagra presentándose en el estadio con el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El costo de las entradas.

Desde Independiente Rivadavia aclararon:

Máximo de 4 entradas por persona registrada

Cada entrada deberá contar con nombre, apellido y DNI del asistente

El ingreso al estadio será con DNI (es decir, no habrá tickets físicos)

Independiente Rivadavia-Estudiantes: el árbitro de la final

A días de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al árbitro principal y sus colaboradores para impartir justicia en dicho encuentro.

La Lepra, campeón de la Copa Argentina 2025, y el Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, se enfrentarán el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El árbitro principal para la final de la Supercopa Argentina será Yael Falcón Pérez. El juez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes; Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.