El clásico mendocino entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tendrá un importante operativo de seguridad este sábado 7 de noviembre en el parque General San Martín. El encuentro, que comenzará a las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, contará con un despliegue de 460 efectivos entre policías y agentes de seguridad privada.
Clásico mendocino: así será el operativo policial para el partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia
Habrá policías dentro del estadio además de controles en el Parque General San Martín ante el encuentro entre Gimnasia e Independiente Rivadavia
El dispositivo fue organizado por el Ministerio de Seguridad con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del partido y controlar los movimientos de simpatizantes en el estadio y sus alrededores.
El subsecretario de Seguridad, Hernán Amat, aseguró que el operativo ya comenzó debido a la concentración de ambos equipos. "Estamos haciendo todos los cortes de calles en el parque San Martín, porque no solamente tenemos el el partido, sino también que hay distintos festejos por el aniversario del parque".
Cómo estará distribuido el operativo de seguridad
Según el esquema previsto, dentro del estadio Legrotaglie habrá 200 policías y 160 agentes de seguridad privada. A ese despliegue se sumarán otros 200 efectivos que distribuidos en las inmediaciones del predio.
Los controles también estarán orientados a ordenar la circulación y prevenir posibles inconvenientes durante la llegada y salida del público en la zona del parque.
"Obviamente que tenemos cercado todo el parque, lo vamos a tener dividido por calle Libertador, en el cual ningún hincha de ambos equipos va a poder cruzar para cualquiera de los lados", precisó Amat.
Por su parte, Independiente Rivadavia abrirá las puertas del estadio Bautista Gargantini para que sus simpatizantes puedan acompañar la salida del plantel y seguir el encuentro desde allí. En ambos escenarios habrá dispositivos especiales de prevención.
El encuentro entre el Lobo y la Lepra corresponde a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional y contará únicamente con público local.
La jornada también tendrá un movimiento importante en el centro mendocino debido a la realización de Vino a la Ciudad 2026, sobre calle Sarmiento, entre Belgrano y Chile.
La actividad comenzará a las 12 y contará con un dispositivo preventivo específico, en el que también participarán Preventores municipales.
En pocas palabras
- Operativo de seguridad: se desplegarán 460 personas entre policías y seguridad privada para el clásico mendocino entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia.
- Controles en el Parque General San Martín: habrá cortes de calles y divisiones para organizar la circulación y prevenir incidentes.
- Dispositivo específico: el operativo se complementa con medidas de seguridad para otros eventos simultáneos en la ciudad.