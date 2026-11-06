Clásico mendocino: así será el operativo policial para el partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia

Clásico mendocino: la Policía desplegará un amplio operativo de seguridad en el Parque General San Martín Gentileza

Cómo estará distribuido el operativo de seguridad

Según el esquema previsto, dentro del estadio Legrotaglie habrá 200 policías y 160 agentes de seguridad privada. A ese despliegue se sumarán otros 200 efectivos que distribuidos en las inmediaciones del predio.

Los controles también estarán orientados a ordenar la circulación y prevenir posibles inconvenientes durante la llegada y salida del público en la zona del parque.

"Obviamente que tenemos cercado todo el parque, lo vamos a tener dividido por calle Libertador, en el cual ningún hincha de ambos equipos va a poder cruzar para cualquiera de los lados", precisó Amat.

Por su parte, Independiente Rivadavia abrirá las puertas del estadio Bautista Gargantini para que sus simpatizantes puedan acompañar la salida del plantel y seguir el encuentro desde allí. En ambos escenarios habrá dispositivos especiales de prevención.

El encuentro entre el Lobo y la Lepra corresponde a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional y contará únicamente con público local.

El encuentro entre el Lobo y la Lepra corresponde a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional y contará únicamente con público local

La jornada también tendrá un movimiento importante en el centro mendocino debido a la realización de Vino a la Ciudad 2026, sobre calle Sarmiento, entre Belgrano y Chile.

La actividad comenzará a las 12 y contará con un dispositivo preventivo específico, en el que también participarán Preventores municipales.