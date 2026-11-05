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Independiente Rivadavia abrirá las puertas del Bautista Gargantini para ver el clásico

La dirigencia de Independiente Rivadavia confirmó que abrirá las puertas del Bautista Gargantini para que los hinchas vean en clásico

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El Bautista Gargantini abrirá sus puertas para el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

El Bautista Gargantini abrirá sus puertas para el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Foto: Axel Lloret/UNO

Independiente Rivadavia ultima detalles para lo que será su visita a Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie. Este sábado, desde las 15, el Lobo y la Lepra protagonizarán un partido que definirá el futuro de ambos equipos en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

En la previa del encuentro, la dirigencia del Azul tomó una decisión que es celebrada por todos sus hinchas: abrirán las puertas del Bautista Gargantini para que los fanáticos puedan seguir lo que sucede a apenas unos metros de distancia.

El posteo de Independiente Rivadavia en sus redes.

El posteo de Independiente Rivadavia en sus redes.

"El clásico se vive en La Catedral", fue la frase con la que la cuenta oficial de Independiente Rivadavia publicó, en todos sus caneles oficiales de comunicación, que abrirá sus puertas para el duelo ante Gimnasia.

En el escrito, la institución destaca que las puertas del Bautista Gargantini se abrirán a las 14 y que los socios con la cuota de noviembre al día podrán ingresar sin cargo. Aquellos que no sean socios, deberán pagar entrada:

  • Para la popular: $15.000
  • Para la platea este: $20.000

Tanto la platea cubierta como los palcos estarán cerrados. Aquellos socios que suelen asistir a este sector en los partidos que Independiente Rivadavia juega de local, podrán ocupar cualquiera de los sectores habilitados.

En el torneo Apertura, Independiente Rivadavia se qued&oacute; con el cl&aacute;sico por 5-1.

En el torneo Apertura, Independiente Rivadavia se quedó con el clásico por 5-1.

Árbitro y TV confirmados para Gimnasia-Independiente Rivadavia

El estadio Víctor Legrotaglie es el escenario para una nueva edición del clásico mendocino. El póximo sábado, desde las 15 y con la televisación de TNT Sports, Gimnasia y Esgrima recibirá a Independiente Rivadavia por el interzonal de la decimosexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Desde la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones arbitrales para la última jornada de la fase regular del certamen. Una de las más esperadas, sin dudas, es la del mano a mano entre los equipos de nuestra provincia.

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. En el campo estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Miguel Savorani (asistente 2) y Sebastián Martínez (cuarto árbitro). Por su parte, en la cabina del VAR, completarán la designación: Jorge Baliño (VAR) y Diego Verlota (AVAR).

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