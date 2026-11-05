Independiente Rivadavia abrirá las puertas del Bautista Gargantini para ver el clásico

En el escrito, la institución destaca que las puertas del Bautista Gargantini se abrirán a las 14 y que los socios con la cuota de noviembre al día podrán ingresar sin cargo. Aquellos que no sean socios, deberán pagar entrada:

Para la popular: $15.000

Para la platea este: $20.000

Tanto la platea cubierta como los palcos estarán cerrados. Aquellos socios que suelen asistir a este sector en los partidos que Independiente Rivadavia juega de local, podrán ocupar cualquiera de los sectores habilitados.

En el torneo Apertura, Independiente Rivadavia se quedó con el clásico por 5-1.

Árbitro y TV confirmados para Gimnasia-Independiente Rivadavia

El estadio Víctor Legrotaglie es el escenario para una nueva edición del clásico mendocino. El póximo sábado, desde las 15 y con la televisación de TNT Sports, Gimnasia y Esgrima recibirá a Independiente Rivadavia por el interzonal de la decimosexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Desde la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones arbitrales para la última jornada de la fase regular del certamen. Una de las más esperadas, sin dudas, es la del mano a mano entre los equipos de nuestra provincia.

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. En el campo estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Miguel Savorani (asistente 2) y Sebastián Martínez (cuarto árbitro). Por su parte, en la cabina del VAR, completarán la designación: Jorge Baliño (VAR) y Diego Verlota (AVAR).