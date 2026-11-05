El mundo rendido a los pies de Nicolás Paz: las estadísticas del 10

Nico Paz supero a otros astros futbolísticos en la Champions League.

Las cifras de Nico Paz en la Champions League: por encima de Mbappé, Kane y Raphinha

El impacto de Nicolás Paz en las primeras cuatro jornadas de la fase de liga sitúa su rendimiento en un escalón exclusivo. El zurdo participó de manera directa en 8 goles del elenco italiano, producto de 3 goles propios y 5 asistencias en el máximo torneo de clubes.

Estos números lo consagran como el futbolista con mayor cantidad de goles producidos en lo que va de la edición 2026, una marca que ningún otro atacante del planeta ha podido igualar hasta el momento: ni Harry Kane en el Bayern Múnich, ni Kylian Mbappé en el Real Madrid, ni Raphinha en el Barcelona alcanzan sus registros.

Este rendimiento individual va de la mano con el presente arrollador del proyecto que lidera Cesc Fàbregas. El conjunto lombardo marcha en la cuarta posición de la tabla general europea con tres victorias y apenas una caída frente al Feyenoord de Países Bajos - el único rival capaz de arrebatarle puntos en lo que va del certamen -, respaldado por hitos de peso como la goleada propinada al Manchester United en su estadio.

Además, el poderío de fuego del equipo sorprende a toda Europa: con 19 goles a favor en apenas cuatro presentaciones, solo el Paris Saint-Germain (con 20 anotaciones) supera su registro ofensivo.

La regularidad del volante también encuentra sustento en las estadísticas globales del año deportivo. En sus primeros 13 partidos oficiales sumando todas las competencias, Paz acumula 6 tantos y 8 pases goles.

Nico Paz y un homenaje emocionante.

El mundo rendido a los pies de Nicolás Paz

Más allá del deslumbrante despliegue sobre el césped francés, la jornada tuvo un momento de profunda carga emotiva que trascendió lo estrictamente deportivo.

En pleno desarrollo de la goleada frente al Lens, el futbolista nacido en Tenerife aprovechó los festejos para exhibir ante las cámaras una camiseta con la fotografía de Jesús de Miguel, el delantero recientemente fallecido.

Las muestras de gratitud y cariño por parte de los hinchas coparon las publicaciones dedicadas al resumen del encuentro: "Como chicharrero que es, lo debe sentir más que muchos… Enorme gesto!!!… ¡Cuánto te queremos Nico! Te deseamos muchos éxitos desde aquí… HONOR… Nico Paz es un superclase, en el más amplio sentido de la palabra… Nico Paz siempre será de los nuestros".

De esta manera, el joven talento no solo ratificó su jerarquía futbolística frente a la élite continental, sino que también conquistó el respeto unánime de los hinchas gracias a un tributo que enalteció su figura.