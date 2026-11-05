Caso estremecedor: aprovechó Hallowen y envenenó los dulces de su hijo de 8 años para cobrar su seguro de vida

Apenas treinta segundos después, el niño comenzó a gritar desesperado que le dolía el estómago, sufriendo vómitos y convulsiones fulminantes que le provocaron la muerte en menos de una hora. Las investigaciones de los detectives de homicidios revelaron un macabro hallazgo: los dulces habían sido contaminados deliberadamente con cianuro potásico.

Asimismo, los agentes lograron recuperar otras golosinas envenenadas y las sospechas se concentraron rápidamente sobre O'Bryan tras descubrirse su verdadero móvil financiero, ya que había contratado pólizas de seguro de vida valoradas en 31.000 dólares para sus hijos.

Ronald Clark O'Bryan envenenó a su hijo de 8 años con cianuro.

Durante el juicio, la fiscalía del condado de Harris describió al acusado como alguien con una mala reputación que sacrificó a su propio hijo en el altar de la avaricia. El acusado sostuvo su inocencia, afirmando que un individuo anónimo le entregó los dulces en el paseo.

Sin embargo, ante las notorias inconsistencias de su relato, el jurado tardó una hora en declararlo culpable y condenarlo a pena de muerte en 1975. O'Bryan fue finalmente ejecutado en marzo de 1984 proclamando su inocencia.