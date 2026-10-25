Cada 31 de octubre, comercios y hogares de todo el mundo se iluminan con la presencia de calabazas sonrientes y de mirada siniestra. Este adorno, pilar fundamental de la víspera de Halloween, arrastra una extensa historia impregnada de folclore, superchería y espíritus atrapados. Su verdadera identidad responde a la leyenda de Jack O'Lantern (La linterna de Jack), una narrativa ancestral que transformó un simple cultivo agrícola en un protector contra lo desconocido.
La aterradora historia detrás de la calabaza de Halloween: de la leyenda irlandesa al símbolo mundial
Antes de transformarse en el adorno preferido para cada 31 de octubre, la famosa "Jack-O'-Lantern" nació de un mito celta sobre almas en pena, trampas al Diablo y un vegetal muy distinto.
El origen celta y la Noche de Samhain
Para comprender la raíz de esta costumbre es necesario viajar más de dos milenios al pasado, a los territorios que hoy ocupan Irlanda, Escocia y el Reino Unido. Allí, los antiguos pueblos celtas celebraban la festividad de Samhain, una jornada que marcaba la finalización de las cosechas y el desembarco del oscuro invierno.
Según la cosmovisión celta, durante la noche del Samhain la delgada línea que separaba el mundo terrenal del plano espiritual se desvanecía por completo. Las almas de los difuntos, tanto benévolas como malévolas, caminaban libres entre los vivos. Para mantener a salvo sus hogares, los pobladores encendían inmensas piras de fuego, vestían máscaras aterradoras y empleaban talismanes con la intención de ahuyentar a las entidades malignas.
La leyenda de Jack "El Tacaño" y sus engaños al Diablo
En el seno de esta tradición folclórica irlandesa surgió el mito de Jack, un campesino caracterizado por su avaricia, su adicción a la bebida y su extraordinaria astucia. La historia relata que Jack logró embaucar al mismísimo Diablo en dos oportunidades.
En la primera ocasión, convenció al demonio de convertirse en una moneda para pagar una bebida en la taberna. En lugar de gastarla, el hombre la guardó en su bolsillo junto a una cruz de plata, impidiéndole retornar a su forma original hasta arrancarle la promesa de que jamás reclamaría su alma. Tiempo después, mediante un nuevo ardid, logró que el Diablo subiera a un árbol y talló una cruz en el tronco para dejarlo atrapado, obteniendo un pacto similar.
A su muerte, tras llevar una vida sumida en el pecado, a Jack se le negó el ingreso al cielo. Sin embargo, al tocar las puertas del infierno, el Diablo tampoco le permitió entrar debido al compromiso pactado. Condenado a vagar eternamente en la oscuridad entre el mundo de los vivos y de los muertos, el difunto le pidió una última guía al Demonio, quien le arrojó una brasa ardiente surgida de las llamas del averno. Para conservarla encendida por más tiempo, Jack la introdujo dentro de un nabo ahuecado, comenzando su deambular infinito.
De los nabos en Europa a las calabazas en América
Durante generaciones, los habitantes de Irlanda y Escocia mantuvieron viva la leyenda fabricando sus propias "linternas de Jack". Para ello utilizaban vegetales de raíz como nabos, remolachas o papas, tallándoles expresiones aterradoras para ubicarlos en ventanas y puertas como protección ante las almas en pena durante la víspera de Todos los Santos (All Hallows' Eve).
A mediados del siglo XIX, las oleadas de inmigrantes irlandeses que desembarcaron en los Estados Unidos trasladaron consigo esta costumbre ancestral. En tierras americanas descubrieron la gran abundancia de calabazas, un fruto nativo de la región que resultaba significativamente más voluminoso y fácil de vaciar y esculpir que los duros nabos europeos. Con el tiempo, la calabaza anaranjada adoptó un rol protagónico definitivo, consolidándose como el ícono internacional definitivo de la temporada de Halloween.
En pocas palabras
- Origen Celta: la calabaza de Halloween nace del mito irlandés de Samhain, una festividad ancestral.
- Leyenda de Jack: un campesino astuto engañó al Diablo, siendo condenado a vagar eternamente con una linterna.
- Adaptación en América: inmigrantes irlandeses reemplazaron nabos por calabazas, más fáciles de tallar, creando el símbolo actual.