El sábado 31 de octubre, Dalvian y Dalvian Mall vivieron una nueva edición de Halloween con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. Más de 3000 personas participaron de una noche que combinó entretenimiento, creatividad, música y diversión, consolidándose como uno de los encuentros destacados de la agenda de actividades del complejo.
Halloween en Dalvian: más de 3.000 personas disfrutaron de una noche de diversión, espectáculos y sorpresas
La Caravana del Terror y una fiesta de disfraces convocaron a más de 3000 personas en Halloween. La celebración incluyó espectáculos y sorpresas
Celebración de Halloween en Dalvian
La celebración comenzó a las 18 con la tradicional Caravana del Terror, que recorrió las calles de Dalvian llevando personajes caracterizados, golosinas, sorpresas y momentos de diversión a los más chicos. La iniciativa, destinada a residentes e invitados previamente autorizados, permitió que las familias disfrutaran de Halloween en un entorno cercano y especialmente ambientado para la ocasión.
A partir de las 20:30, la celebración continuó en Dalvian Mall, que abrió sus puertas a todo público con una gran fiesta de disfraces. El espacio se transformó en un escenario temático, con locales especialmente decorados para Halloween y una propuesta que convocó a grandes y chicos.
Noche de festejos y celebración
Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espectáculos y propuestas artísticas. La programación incluyó un show de baile con una puesta inspirada en Thriller y música urbana, un espectáculo de fuego que aportó uno de los momentos más impactantes de la noche, una presentación musical Flashback con clásicos de distintas épocas y el cierre a puro ritmo con la presentación de Chetitos.
La propuesta también contó con DJ, juegos y actividades recreativas para los niños, sorteos y premios, generando espacios de participación y entretenimiento durante toda la jornada.
Celebración con diferentes alternativas
La gastronomía tuvo un lugar destacado con una variada oferta, que acompañaron la celebración con diferentes alternativas para disfrutar al aire libre.
Con una importante convocatoria y una programación que integró distintas experiencias, Halloween en Dalvian y Dalvian Mall volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de encuentro y entretenimiento para las familias y la comunidad mendocina.
Una celebración que combinó tradición, espectáculos y propuestas innovadoras, y que dejó como resultado una noche llena de disfraces, sonrisas y momentos compartidos.
En pocas palabras
- Halloween en Dalvian: más de 3.000 personas participaron en una noche de diversión, espectáculos y sorpresas en Dalvian y Dalvian Mall.
- Eventos destacados: la jornada incluyó la Caravana del Terror, una fiesta de disfraces, shows de baile, fuego, música y actividades recreativas.
- Balance de la celebración: el encuentro consolidó la propuesta familiar de Halloween, generando espacios de encuentro y entretenimiento para la comunidad mendocina.