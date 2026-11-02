Halloween en Dalvian: más de 3.000 personas disfrutaron de una noche de diversión, espectáculos y sorpresas

El encuentro consolidó la propuesta familiar de Halloween, generando espacios de encuentro y entretenimiento para la comunidad mendocina.

Noche de festejos y celebración

Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espectáculos y propuestas artísticas. La programación incluyó un show de baile con una puesta inspirada en Thriller y música urbana, un espectáculo de fuego que aportó uno de los momentos más impactantes de la noche, una presentación musical Flashback con clásicos de distintas épocas y el cierre a puro ritmo con la presentación de Chetitos.

La propuesta también contó con DJ, juegos y actividades recreativas para los niños, sorteos y premios, generando espacios de participación y entretenimiento durante toda la jornada.

Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes espectáculos y propuestas artísticas.

Celebración con diferentes alternativas

La gastronomía tuvo un lugar destacado con una variada oferta, que acompañaron la celebración con diferentes alternativas para disfrutar al aire libre.

Con una importante convocatoria y una programación que integró distintas experiencias, Halloween en Dalvian y Dalvian Mall volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de encuentro y entretenimiento para las familias y la comunidad mendocina.

Una celebración que combinó tradición, espectáculos y propuestas innovadoras, y que dejó como resultado una noche llena de disfraces, sonrisas y momentos compartidos.