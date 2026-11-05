Gloria eterna: se cumple un año de que Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina

Con un Centurión gigante, el Azul mantuvo la ventaja y, avanzado el complemento, logró incrementar la diferencia gracias a una jugada individual de Sebastián Villa que encontró solo a Matías Fernández para definir el 2 a 0 en una contra letal.

Pero el partido no terminaría allí. En la jugada inmediata al gol de la Lepra, Argentinos Juniors descontó por medio de Alan Lescano y un pique exquisito por encima de la humanidad de Ezequiel Centurión.

El partido comenzó a tomar temperatura y Alfredo Berti y Santiago Flores, su ayudante, se fueron expulsados por el árbitro Nicolás Ramírez luego de un cruce entre López Muñoz y el DT del Azul.

Cuando el tiempo parecía no correr por las constante embestidas del Bicho, Alejo Osella agravó el panorama al irse expulsado por doble amonestación. Además, en una disputa de una pelota en área propia, Centurión se fracturó la mano y debió ser reemplazado por el arquero suplente, Gonzalo Marinelli.

Con algunos minutos todavía por jugarse, para la Lepra llegó la peor noticia: el empate de Argentinos Juniors sobre el final.

El partido se fue a los penales con los futbolistas de ambas parcialidades extenuados. Allí, la tanda le daría el final épico. Mientras que para la Lepra convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar en los primeros remates de la serie; para el Bicho marcaron Alan Lescano y Hernán López Muñoz. Giaccone sin embargo falló su penal en Argentinos. Studer marcó el cuarto para la Lepra y luego llegó el tiro de Tomás Molina que el árbitro Ramírez obligó a patear dos veces por un supuesto adelantamiento de Marinelli. El ex Quilmes contuvo dos veces el disparo, y Sebastián Villa ejecutó el remate definitorio que consagró al Azul campeón por primera vez en su historia.

De esta manera, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer campeón de Cuyo de un torneo de AFA y obtuvo su boleto por primera vez a la Copa Libertadores.