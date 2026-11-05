Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Cumple un año el campeón

Gloria eterna: se cumple un año de que Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina

Pasaron 365 días desde que Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y obtuvo el primer título de AFA en su historia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Se cumple un año del campeonato de Independiente Rivadavia en Copa Argentina. 

Se cumple un año del campeonato de Independiente Rivadavia en Copa Argentina. 

Fue una noche coronada de gloria aquella del 5 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental Presidente Perón. Aquella noche, de esas que quedan guardadas en el imaginario del hincha, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se consagró campeón de la Copa Argentina.

Fue una jornada cargada de épica porque luego de un infartante tiempo regular, donde la Lepra se quedó con nueve futbolistas, el partido se fue a los penales y se definió desde los doce pasos el vigente campeón.

A un año del título de Independiente Rivadavia en Copa Argentina

Independiente Rivadavia se acomodó en el primer tiempo con ventaja en el marcador por 1 a 0 con gol de Álex Arce. Sin embargo, la astucia de ex Godoy Cruz Hernán López Muñoz dejó a la Lepra con un futbolista menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil sobre le final de la primera etapa.

Con un Centurión gigante, el Azul mantuvo la ventaja y, avanzado el complemento, logró incrementar la diferencia gracias a una jugada individual de Sebastián Villa que encontró solo a Matías Fernández para definir el 2 a 0 en una contra letal.

Pero el partido no terminaría allí. En la jugada inmediata al gol de la Lepra, Argentinos Juniors descontó por medio de Alan Lescano y un pique exquisito por encima de la humanidad de Ezequiel Centurión.

El partido comenzó a tomar temperatura y Alfredo Berti y Santiago Flores, su ayudante, se fueron expulsados por el árbitro Nicolás Ramírez luego de un cruce entre López Muñoz y el DT del Azul.

Cuando el tiempo parecía no correr por las constante embestidas del Bicho, Alejo Osella agravó el panorama al irse expulsado por doble amonestación. Además, en una disputa de una pelota en área propia, Centurión se fracturó la mano y debió ser reemplazado por el arquero suplente, Gonzalo Marinelli.

Con algunos minutos todavía por jugarse, para la Lepra llegó la peor noticia: el empate de Argentinos Juniors sobre el final.

El partido se fue a los penales con los futbolistas de ambas parcialidades extenuados. Allí, la tanda le daría el final épico. Mientras que para la Lepra convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar en los primeros remates de la serie; para el Bicho marcaron Alan Lescano y Hernán López Muñoz. Giaccone sin embargo falló su penal en Argentinos. Studer marcó el cuarto para la Lepra y luego llegó el tiro de Tomás Molina que el árbitro Ramírez obligó a patear dos veces por un supuesto adelantamiento de Marinelli. El ex Quilmes contuvo dos veces el disparo, y Sebastián Villa ejecutó el remate definitorio que consagró al Azul campeón por primera vez en su historia.

De esta manera, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer campeón de Cuyo de un torneo de AFA y obtuvo su boleto por primera vez a la Copa Libertadores.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas