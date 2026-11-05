Todo listo para las semifinales del Top 8 del Regional Cuyano que se verán por la pantalla de El Siete

La nueva concesionaria Lorenzo Ram Jeep, en Chacras Park, fue el lugar elegido para la reunión en en la que participaron jugadores, entrenadores, dirigentes, medios de prensa, patrocinadores e invitados.

Los capitanes de los 4 semifinalistas del Top 8 Cuyano posaron en Lorenzo Jeep-Ram.

Allí se confirmó que este sábado 7 en el Mendoza RC, en Bermejo, jugarán a las 14.30 Los Tordos vs. Liceo y luego, a las 16.15, lo harán Marista vs. Mendoza RC. Ambos encuentros se podrán ver en vivo por El Siete o en el canal de Youtube de El Siete TV.