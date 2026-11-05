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Todo listo para las semifinales del Top 8 del Regional Cuyano que se verán por la pantalla de El Siete

Este sábado se jugarán las semifinales del Top 8 del Torneo Regional Cuyano que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y ambos partidos se podrán ver por la pantalla de El Siete.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Videla, Vidal, Correa Llano y Arroyo, capitanes de Marista, Mendoza RC, Liceo y Los Tordos.

Videla, Vidal, Correa Llano y Arroyo, capitanes de Marista, Mendoza RC, Liceo y Los Tordos.

Está todo listo para que este sábado 7 de noviembre se jueguen las semifinales del Top 8 por la Copa de Oro del Torneo Regional Cuyano que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y ambos partidos se podrán ver por la pantalla de El Siete.

La nueva concesionaria Lorenzo Ram Jeep, en Chacras Park, fue el lugar elegido para la reunión en en la que participaron jugadores, entrenadores, dirigentes, medios de prensa, patrocinadores e invitados.

Los capitanes de los 4 semifinalistas del Top 8 Cuyano posaron en Lorenzo Jeep-Ram.

Los capitanes de los 4 semifinalistas del Top 8 Cuyano posaron en Lorenzo Jeep-Ram.

Allí se confirmó que este sábado 7 en el Mendoza RC, en Bermejo, jugarán a las 14.30 Los Tordos vs. Liceo y luego, a las 16.15, lo harán Marista vs. Mendoza RC. Ambos encuentros se podrán ver en vivo por El Siete o en el canal de Youtube de El Siete TV.

La Catedral de Bermejo volverá a ser el escenario ideal para ver en acción a los 4 mejores equipos de la región y los dos ganadores disputarán también allí la gran final el próximo sábado 14 de este mes.

También se presentaron las semifinales de Preintermedia e Intermedia que se jugarán el domingo 8 en cancha de Liceo.

El programa de las semifinales del Top 8 del Regional Cuyano

Sábado 7/11

  • 14.30 Los Tordos vs. Liceo (Juan Manuel Martínez)
  • 16.15 Marista vs. Mendoza RC (Juan Espíndola)

Domingo 8/11

Preintermedia

  • 11 Los Tordos vs. Marista (Cristian Bonilla)
  • 12.45 Liceo vs. San Juan RC (Daniel Jorge)

Intermedia

  • 14,30 Los Tordos vs. Marista (Francisco Nanclares)
  • 16.15 Liceo vs. San Juan RC (Dante Diez)

Los últimos 20 campeones del Regional

  • 2025 Marista
  • 2024 Marista
  • 2023 Marista
  • 2022 Teqüé
  • 2021 Marista
  • 2020 No se jugó
  • 2019 Marista
  • 2018 Los Tordos
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  • 2013 Los Tordos
  • 2012 Liceo
  • 2011 Marista
  • 2010 Liceo
  • 2009 Liceo
  • 2008 Los Tordos
  • 2007 Mendoza RC
  • 2006 Marista
  • 2005 Los Tordos / Mendoza RC *

* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.

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