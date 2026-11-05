Todo listo para las semifinales del Top 8 del Regional Cuyano que se verán por la pantalla de El Siete

Está todo listo para que este sábado 7 de noviembre se jueguen las semifinales del Top 8 por la Copa de Oro del Torneo Regional Cuyano que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y ambos partidos se podrán ver por la pantalla de El Siete.
Este sábado se jugarán las semifinales del Top 8 del Torneo Regional Cuyano que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y ambos partidos se podrán ver por la pantalla de El Siete.
Está todo listo para que este sábado 7 de noviembre se jueguen las semifinales del Top 8 por la Copa de Oro del Torneo Regional Cuyano que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y ambos partidos se podrán ver por la pantalla de El Siete.
La nueva concesionaria Lorenzo Ram Jeep, en Chacras Park, fue el lugar elegido para la reunión en en la que participaron jugadores, entrenadores, dirigentes, medios de prensa, patrocinadores e invitados.
Allí se confirmó que este sábado 7 en el Mendoza RC, en Bermejo, jugarán a las 14.30 Los Tordos vs. Liceo y luego, a las 16.15, lo harán Marista vs. Mendoza RC. Ambos encuentros se podrán ver en vivo por El Siete o en el canal de Youtube de El Siete TV.
La Catedral de Bermejo volverá a ser el escenario ideal para ver en acción a los 4 mejores equipos de la región y los dos ganadores disputarán también allí la gran final el próximo sábado 14 de este mes.
También se presentaron las semifinales de Preintermedia e Intermedia que se jugarán el domingo 8 en cancha de Liceo.
Sábado 7/11
Domingo 8/11
Preintermedia
Intermedia
* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.