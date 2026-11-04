Los Tordos es anfitrión del mejor rugby juvenil del país en el Torneo Beto Jofré de Clubes Campeones M16

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, destacó la importancia de que Mendoza continúe siendo elegida para recibir acontecimientos deportivos de alcance nacional y puso en valor el esfuerzo colectivo que implica la organización. “Para Mendoza es muy importante recibir competencias de estas características. Desde el Gobierno provincial acompañamos el desarrollo del deporte porque entendemos que estos eventos generan oportunidades para nuestros deportistas y permiten que jóvenes de distintos puntos del país conozcan nuestra provincia, compartan experiencias y construyan vínculos que van más allá de la competencia”, expresó.

Además, señaló: “Que un club mendocino pueda organizar un torneo de este nivel habla del trabajo que realizan sus instituciones y de la capacidad que tiene Mendoza para recibir eventos deportivos. En este caso, también es una manera de poner a la provincia en la vidriera del rugby nacional. Hay un enorme esfuerzo detrás de esta organización, de muchas personas que trabajan para recibir a los mejores equipos del país. Estamos muy orgullosos de que Los Tordos sea este fin de semana el centro del rugby juvenil argentino”.

Jugadores, organizadores y autoridades con la copa del Torneo Beto Jofré M16.

Por su parte, el presidente de Los Tordos Rugby Club, Juan Cruz Cardoso, resaltó la trascendencia que tiene para la institución asumir la organización de una competencia de alcance nacional. “Para Los Tordos es un orgullo y, al mismo tiempo, un gran desafío. Este torneo tiene una dimensión diferente porque, por primera vez, alcanza un nivel nacional y nos da la posibilidad de recibir a clubes campeones de distintas uniones del país. Es una enorme responsabilidad para toda nuestra comunidad”, manifestó.

Cardoso también destacó el trabajo que hay detrás de la organización: “Hay muchísimas personas involucradas, dirigentes, entrenadores, colaboradores, familias y jugadores que están trabajando para que todo esté a la altura de un torneo de estas características. Queremos que los equipos que nos visiten vivan una gran experiencia, tanto desde lo deportivo como desde lo humano. Es una oportunidad muy importante para Los Tordos y para el rugby de Mendoza”.

El sorteo se realizará el viernes 6, la primera fase será el sábado 7 desde las 9 y el domingo 8 serán las semifinales y finales durante toda la jornada.

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Ocho equipos campeones y tres jornadas del mejor rugby nacional

La competencia contará con la participación de Los Tordos Rugby Club, como anfitrión, junto a San Isidro Club (Buenos Aires), Tucumán Rugby (Tucumán), Tala Rugby Club (Córdoba), Club Atlético del Rosario (Rosario), Tigres Rugby Club (Salta), Santa Fe Rugby Club (Santa Fe) y Marista Rugby Club (Cuyo).

El certamen lleva el nombre de Alberto Beto Jofré, una figura muy significativa para Los Tordos Rugby Club y todo el rugby de Mendoza, cuyo legado está estrechamente vinculado con la formación de jóvenes y la transmisión de valores dentro y fuera de la cancha.

La denominación constituye un homenaje a quien dejó una huella en la institución y en distintas generaciones de jugadores, reafirmando el sentido formativo y el compromiso con el desarrollo del rugby que caracteriza a este encuentro.

De esta manera, Mendoza se prepara para vivir tres jornadas de rugby juvenil de primer nivel, con la participación de delegaciones de distintos puntos del país. Un acontecimiento que jerarquiza el calendario deportivo provincial, fortalece el trabajo de los clubes y proyecta a Mendoza como sede de grandes competencias nacionales.