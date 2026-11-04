Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia: cómo está el historial y quién manda en el clásico

Sobre un total de 268 choques oficiales registrados en las estadísticas formales, el conteo marca una igualdad categórica:

Victorias de Independiente Rivadavia: 90

90 Victorias de Gimnasia y Esgrima: 90

90 Empates: 88

El Víctor Legrotaglie espera por una nueva edición del clásico mendocino.

Cada cláisico se juega con los dientes apretados. El resultado de cada edición no solo otorga la gloria momentánea y las cargadas de la semana, sino que tiene el poder de inclinar una balanza histórica que se mantiene igualada desde hace décadas.

Los cruces en Primera División y la huella en el fútbol grande

Aunque la mayor parte de este rico historial se forjó en la liga local y en las categorías de ascenso del fútbol argentino, la máxima categoría también sabe de este cláisco mendocino.

En los Viejos Nacionales de 1982 se produjeron los primeros choques en Primera División, con un triunfo para la Lepra y una igualdad. Con el reencuentro en la elite tras 44 años y la contundente victoria 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre el Lobo en el estadio Bautista Gargantini durante el Torneo Apertura, el historial en Primera División quedó con 2 triunfos para la Lepra y 1 empate, manteniendo a Independiente invicto en la máxima categoría frente a los Mensanas.