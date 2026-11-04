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Rivalidad pareja

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia: cómo está el historial y quién manda en el clásico

A horas de un nuevo choque entre la Lepra y el Lobo en el Parque, repasamos la paridad absoluta en el clásico de la provincia

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En Primera División, la Lepra se encuentra arriba del Lobo. 

En Primera División, la Lepra se encuentra arriba del Lobo. 

Se acerca el clásico del fútbol mendocino y el Parque General San Martín entra en un estado de vigilia, donde la ansiedad de los hinchas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se adueña de cada conversación en la previa del partido.

La eterna discusión sobre quién manda en la provincia vuelve a escena y, al repasar los números históricos, el dato que emerge es aplastante: la paridad entre la Lepra y el Lobo es prácticamente perfecta.

El historial entre la Lepra y el Lobo es uno de los m&aacute;s parejos del f&uacute;tbol.&nbsp;

El historial entre la Lepra y el Lobo es uno de los más parejos del fútbol.

Cómo está el historial entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza

A lo largo de más de un siglo de enfrentamientos oficiales, que abarcan los torneos de la Liga Mendocina, las categorías del ascenso nacional, la Copa Argentina y la elite del fútbol argentino, el historial general refleja un equilibrio pocas veces visto en el deporte.

Sobre un total de 268 choques oficiales registrados en las estadísticas formales, el conteo marca una igualdad categórica:

  • Victorias de Independiente Rivadavia: 90
  • Victorias de Gimnasia y Esgrima: 90
  • Empates: 88
El V&iacute;ctor Legrotaglie espera por una nueva edici&oacute;n del cl&aacute;sico mendocino.&nbsp;

El Víctor Legrotaglie espera por una nueva edición del clásico mendocino.

Cada cláisico se juega con los dientes apretados. El resultado de cada edición no solo otorga la gloria momentánea y las cargadas de la semana, sino que tiene el poder de inclinar una balanza histórica que se mantiene igualada desde hace décadas.

Los cruces en Primera División y la huella en el fútbol grande

Aunque la mayor parte de este rico historial se forjó en la liga local y en las categorías de ascenso del fútbol argentino, la máxima categoría también sabe de este cláisco mendocino.

En los Viejos Nacionales de 1982 se produjeron los primeros choques en Primera División, con un triunfo para la Lepra y una igualdad. Con el reencuentro en la elite tras 44 años y la contundente victoria 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre el Lobo en el estadio Bautista Gargantini durante el Torneo Apertura, el historial en Primera División quedó con 2 triunfos para la Lepra y 1 empate, manteniendo a Independiente invicto en la máxima categoría frente a los Mensanas.

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