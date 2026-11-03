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Champions League: el buen gol de Soulé y el tremendo triunfo del PSG

El delantero de la Selección argentina Matías Soulé marcó un gol en la caída de la Roma ante el Manchester United, de visitante, por la fecha 4 de la Champions League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Matías Soulé marcó un gol en la caída de la Roma ante Manchester United.

Matías Soulé marcó un gol en la caída de la Roma ante Manchester United.

Matías Soulé dio la nota. El delantero, quien fue convocado a la Selección argentina de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, marcó un gol este martes en la caída 3 a 2 de la Roma ante el Manchester United -contó con el ingreso del defensor albiceleste Lisandro Martínez-, en Old Trafford, por la fecha 4 de la Champions League.

Manchester United cortó una racha de nueve partidos sin triunfos.

Soul&eacute; se destac&oacute; en la Roma.

Soulé se destacó en la Roma.

Matías Soulé puso en ventaja al equipo romano a los 11 minutos del primer tiempo y Donyel Malen (el jugador argentino generó el penal) a los 17. En la segunda mitad, el capitán Bruno Fernandes a los 13' descontó con un tiro desde los doce pasos para el equipo conducido por Carrick, mientras que un doblete de Matheus Cunha en un lapso de tres minutos selló el vibrante 3 a 2.

El PSG aplastó al Villarreal en España

El PSG francés goleó por 6 a 0 a Villarreal, de visitante. En el estadio La Cerámica, el elenco de Luis Enrique arrasó desde el inicio pese a las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Fabi&aacute;n Ruiz marc&oacute; un doblete en la goleada del PSG.

Fabián Ruiz marcó un doblete en la goleada del PSG.

A los 11 minutos del primer tiempo, Désiré Doué aprovechó un error en la marca para marcar el 2 a 0 de derecha. Tan solo 60 segundos después, a los 12', Senny Mayulu anotó el tercero con una volea de zurda, y a los 16' Fabián Ruiz puso el 4 a 0 con pierna derecha.

En la etapa complementaria, Fabián Ruiz firmó su doblete a los cuatro minutos del segundo tiempo y David Boly selló el 6 a 0 definitivo a los 32'.

En la quinta fecha, PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 hs en el Parc des Princes, mientras que Villarreal visitará a S. Praga el mismo día a las 14:45 hs en el estadio Evzena Rosického.

Barcelona goleó al Aston Villa

Barcelona goleó 3 a 0 al Aston Villa y se recuperó de su traspié ante PSG. Lamine Yamal abrió la cuenta tras interceptar una mala salida de João Gomes y enganchar ante Pau Torres.

El club catalán sentenció el triunfo en el complemento con un doblete de Raphinha: el primero a los 7' tras desviarse en Pau Torres a pase de Anthony Gordon, y el segundo tras anticiparse a un centro tres dedos de Joao Cancelo.

El Bayern Múnich le ganó 2 a 0 como visitante al Atlético de Madrid por la Champions League y estiró su invicto.

Lennart Karl abrió el marcador a los 9 minutos tras un error defensivo, y Konrad Laimer sentenció el 2 a 0 final a los 28 minutos. Con este triunfo, el Bayern alcanza los 8 puntos en la tabla.

Finalmente, Inter de Milán, sin Lautaro Martínez (sufre una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo) no tuvo problemas en Países Bajos y goleó 3 a 0 a Feyenoord para acomodarse en la zona de playoffs con 6 puntos.

Yann Bisseck anotó a pase de Djed Spence antes de los 10 minutos, Pio Esposito aumentó la cuenta aprovechando un rebote pasada la media hora, y Piotr Zielinski puso el tercero con un zurdazo tras una gran gambeta al inicio del segundo tiempo. En la próxima fecha, Feyenoord recibirá a Porto e Inter se medirá ante Stuttgart.

Resultados de la jornada de la Champions League:

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart
  • Shakhtar 0-1 Sporting Lisboa
  • Bodo/Glimt 0-0 Lille
  • LASK 4-0 Slovan

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