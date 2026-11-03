Champions League: el buen gol de Soulé y el tremendo triunfo del PSG

El PSG aplastó al Villarreal en España

El PSG francés goleó por 6 a 0 a Villarreal, de visitante. En el estadio La Cerámica, el elenco de Luis Enrique arrasó desde el inicio pese a las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Fabián Ruiz marcó un doblete en la goleada del PSG.

A los 11 minutos del primer tiempo, Désiré Doué aprovechó un error en la marca para marcar el 2 a 0 de derecha. Tan solo 60 segundos después, a los 12', Senny Mayulu anotó el tercero con una volea de zurda, y a los 16' Fabián Ruiz puso el 4 a 0 con pierna derecha.

En la etapa complementaria, Fabián Ruiz firmó su doblete a los cuatro minutos del segundo tiempo y David Boly selló el 6 a 0 definitivo a los 32'.

En la quinta fecha, PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 hs en el Parc des Princes, mientras que Villarreal visitará a S. Praga el mismo día a las 14:45 hs en el estadio Evzena Rosického.

Barcelona goleó al Aston Villa

Barcelona goleó 3 a 0 al Aston Villa y se recuperó de su traspié ante PSG. Lamine Yamal abrió la cuenta tras interceptar una mala salida de João Gomes y enganchar ante Pau Torres.

El club catalán sentenció el triunfo en el complemento con un doblete de Raphinha: el primero a los 7' tras desviarse en Pau Torres a pase de Anthony Gordon, y el segundo tras anticiparse a un centro tres dedos de Joao Cancelo.

El Bayern Múnich le ganó 2 a 0 como visitante al Atlético de Madrid por la Champions League y estiró su invicto.

Lennart Karl abrió el marcador a los 9 minutos tras un error defensivo, y Konrad Laimer sentenció el 2 a 0 final a los 28 minutos. Con este triunfo, el Bayern alcanza los 8 puntos en la tabla.

Finalmente, Inter de Milán, sin Lautaro Martínez (sufre una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo) no tuvo problemas en Países Bajos y goleó 3 a 0 a Feyenoord para acomodarse en la zona de playoffs con 6 puntos.

Yann Bisseck anotó a pase de Djed Spence antes de los 10 minutos, Pio Esposito aumentó la cuenta aprovechando un rebote pasada la media hora, y Piotr Zielinski puso el tercero con un zurdazo tras una gran gambeta al inicio del segundo tiempo. En la próxima fecha, Feyenoord recibirá a Porto e Inter se medirá ante Stuttgart.

Resultados de la jornada de la Champions League: