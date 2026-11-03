Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha

En Núñez estallaron por la disparidad de criterios. Argumentaron que, en una acción similar a la de Cachete, el árbitro solo le mostró amarilla a Blanco. A eso le sumaron la exigencia de un penal de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi por un agarrón en el área y el pedido de una segunda amonestación para Leandro Paredes.

La dirigencia de River expuso su enojo de forma pública. Rodolfo D'Onofrio, expresidente de la institución, fue el primero en alzar la voz, seguido por el actual mandatario, Stefano Di Carlo, quien disparó: "No tienen vergüenza ni límites".

Los futbolistas también lanzaron duras declaraciones tras el partido. Otamendi ironizó con bronca: "Que designen al campeón y no competimos", mientras que Montiel exigió "no normalizar esto". En este convulsionado contexto, Ramírez quedó al margen del cierre del torneo.