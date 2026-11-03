Gabriel Cairo desde Barcelona: el título que ganó con Nico Ojeda y el subcampeonato mundial de la Albiceleste

Cairo, quien dirigió al primer equipo azulgrana en el 2011 y 2012, dijo sobre ese momento que vivió: "Fueron dos temporadas muy intensas, en ese tiempo conseguimos ganar dos Supercopas, una Copa del Rey y una OK Liga, la Copa de Europa (el gran objetivo), se nos escapó en Lodi (Italia), a 22 segundos del final contra el Liceo de la Coruña. Estoy encantado en la posición que estoy ahora y disfrutando mucho de la gestión, creo que cada cosa tiene su tiempo y ahora mismo me encuentro muy cómodo como estoy.

- ¿Cómo fue la consagración de Barcelona en la final ante el Igualada?

- Por más que la Supercopa no se considera de los títulos grandes, lo celebramos mucho, sobre todo por cómo fue el partido. Por muchos momentos lo vimos perdido y el equipo fue capaz de sobreponerse a muchas cosas, sacó adelante situaciones límites y creo que es lo más positivo, nos hace crecer como equipo, la alegría se desbordó en una tanda de penales frenética.

Gabriel Cairo tiene en sus manos la Supercopa de España.

- Ya es una costumbre que el Blaugrana gane el torneo, ya que se quedó con los últimos cinco títulos

- Es cierto que es una competición que la tenemos bien tomada a la medida, suele abrir la temporada y eso ilusiona, aunque este año, la semana previa, tuvimos una exigente Final Four de Liga Catalana (semis contra el Voltregá y final contra el Calafell), nos faltaban tres jugadores afectados por sus selecciones (Davide Gavioli, Marc Grau y Eloi Cervera) y aun así lo sacamos adelante y nos llevamos el título. Empezar con un dos de dos es una manera óptima de afrontar una temporada que será muy dura.

- ¿Qué decís de la actuación de tu comprovinciano Nico Ojeda?

- Nico está creciendo semana tras semana, tenemos mucha fe depositada en él y creo que sabrá aprovechar sus oportunidades. Es un jugador diferente y le ayudaremos a seguir puliendo cosas para ser mucho mejor, fue elegido MVP de la Supercopa porque realizó dos excelentes actuaciones, sobre todo en la final, ya que jugó un partidazo.

- ¿Ojeda debería haber tenido su chance con la Selección argentina en el Mundial?

- Tuvo la chance y fue parte del proceso, a eso me refiero que son oportunidades que no está desaprovechando, el Negro Páez (fue el DT albiceleste en la Copa del mundo) me habló muy bien de él y eso es lo que tiene que servirle para seguir motivado y ganarse un lugar entre los diez elegidos en el futuro. Esta vez no le tocó, pero si sigue así no tengo dudas que estará en un futuro próximo en el seleccionado.

- ¿Cómo te sentís con tu labor en el Barça?

- Estoy muy contento con el trabajo que estamos llevando a cabo, desde el 2021 que volví al club y estoy disfrutando de cada minuto en la institución, siempre he dicho que es un privilegio trabajar en el Barça, y estar directamente vinculado al hockey es toda una gozada. No puedo pedir más.

- ¿Qué podés decir del subcampeonato mundial de la Albiceleste?

- Si nos limitamos a mirar que esta ha sido la cuarta final consecutiva, el éxito de la selección es enorme, si analizamos este Mundial en concreto creo que nos faltó regularidad, teníamos actuaciones impresionantes con partidos donde nos costaba hilvanar el juego. Los jugadores fueron un derroche de actitud y amor propio, no se les puede achacar nada, también creo que el Negro (Páez) en su etapa en la selección ha sabido imprimirle ese carácter ganador que, aún no jugando bien por momentos, se sacaban adelante los partidos. Habrá que trabajar a conciencia en la renovación, me puse muy mal por Lucas Ordóñez, demostró una vez más ser un jugador especial digno de llevar el brazalete de capitán, nos hizo sentir orgullosos de ser argentinos a todos los que estuvimos en Paraguay, se merecía irse levantando la Copa.

- Sos palabra autorizada en la Selección, ¿te gustaría trabajar en la Albiceleste?

- Nunca se sabe, pero está claro que la selección tiene que trabajar en una renovación y creo que las personas que están liderando los diferentes equipos (Sub 19, Femenino y Senior), tienen el conocimiento y la capacidad necesaria para llevar el barco a buen puerto.

Gabriel Cairo y Nicolás Ojeda celebran con el Barcelona en la Supercopa de España.

- ¿Cómo es tu vida en Barcelona?

- Estoy disfrutando mucho de mi trabajo, viviéndolo muy intensamente con mi mujer, Fátima y nuestro hijo Matías (8 años), a la vez muy feliz porque mis hijos mayores, Júlia (23 años), se está labrándose su futuro en Miami y Gaby (21 años), volvió a Catalunya para jugar el CP Vic luego de su experiencia en Italia, estoy muy orgulloso de la familia que hemos formado.

- ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tenés en la Selección?

- La medalla de oro olímpica puede que haya sido el logro más importante del hockey argentino, es imposible borrarlo de la retina de los que vivimos esa experiencia única e irrepetible, aunque si tengo que elegir, te diría que lo más hermoso que me ha pasado en el hockey, fue levantar la Copa del Mundo como capitán en Reus 99, todos los esfuerzos realizados para vestir la celeste y blanca cobraron sentido en ese instante.