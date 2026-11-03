Árbol de jade: por qué recomiendan limpiar sus hojas con vinagre y cuáles son los beneficios

Para que sus características hojas carnosas y verdes lucen en todo su esplendor, expertos y aficionados de la jardinería recomiendan un truco casero tan económico como efectivo: limpiarlas con vinagre.

El árbol de jade es uno de los favoritos en los jardines.

Por qué limpiar las hojas del árbol de jade con vinagre

Con el paso de los días, el polvo de los ambientes, el hollín y los depósitos de sales minerales presentes en el agua de riego suelen acumularse sobre la superficie de la planta. Esta capa de suciedad no solo le quita atractivo estético al árbol de jade, sino que además bloquea los poros e impide que la planta realice la fotosíntesis de manera óptima.