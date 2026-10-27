El árbol de jade (Crassula ovata) se ha transformado en el gran favorito de los hogares, ya que su enorme resistencia, sus hojas de estética elegante y su fama vinculada a la atracción de la buena suerte convierten a esta suculenta en una presencia infaltable tanto en jardines como en balcón o interiores.
Árbol de jade: por qué recomiendan enterrar clavos oxidados en su tierra y para qué sirve
Un método tan curioso como antiguo promete devolverle la fuerza y el color al árbol de jade. Los detalles de cómo hacerlo
Para que esta especie crezca radiante, tenga un tronco grueso y mantenga un follaje firme, existe un curioso truco casero que gana cada vez más adeptos entre los aficionados a la botánica: colocar clavos oxidados en la tierra.
Por qué enterrar clavos oxidados en la tierra del árbol de jade
Lejos de tratarse de un simple mito urbano o una excentricidad, este procedimiento esconde una explicación técnica que aporta múltiples beneficios a la salud de la planta. A continuación, te contamos por qué se recomienda y para qué sirve aplicar este método en tu hogar.
Cuando el árbol de jade padece la falta de ciertos minerales clave, especialmente hierro, sus hojas suelen tornarse amarillentas, pálidas o arrugadas, perdiendo ese turgente color verde característico.
Al enterrar clavos oxidados en el sustrato, el metal entra en contacto con la humedad del suelo y comienza a liberar de forma gradual óxido férrico. Este compuesto actúa como una fuente directa de microelementos que la raíz absorbe lentamente.
Entre los principales beneficios que aporta este truco casero, se destacan:
- Estimulación de la clorofila: el hierro es vital para la síntesis de clorofila. Esto permite que el árbol de jade recupere la intensidad de su color verde y realice la fotosíntesis con mayor eficiencia.
- Fortalecimiento del tronco: la asimilación constante de minerales ayuda a consolidar esa estructura leñosa similar a la de un pequeño árbol, permitiendo que la planta sostenga hojas más pesadas y densas.
- Nutrición de liberación lenta: a diferencia de los fertilizantes químicos concentrados, los clavos oxidados desprenden sus propiedades gradualmente en la tierra, evitando el riesgo de sobrefertilizar o quemar las raíces.
Cómo aplicar este truco casero de forma segura
Para implementar este remedio natural sin correr el riesgo de dañar la estructura de la planta, es fundamental seguir unos sencillos pasos:
- Elegir los clavos adecuados: utilizá clavos viejos o alambres que ya muestren esa capa rojiza de óxido en su superficie. Evitá los clavos galvanizados o con recubrimientos químicos modernos.
- Ubicación estratégica en la tierra: introducí 2 o 3 clavos en los bordes de la maceta, hundiéndolos por completo en la tierra. Es importante colocarlos cerca de las paredes del recipiente y alejados del tallo principal para no lastimar el cepellón de raíces.
- Riego moderado: mantené la rutina de riego habitual, mojando únicamente cuando la tierra esté 100 % seca. La propia humedad natural del sustrato se encargará de hacer el resto del trabajo.
En pocas palabras
- Árbol de jade: se recomienda enterrar clavos oxidados en su tierra para mejorar su salud.
- Beneficios: el óxido de hierro estimula la clorofila, fortalece el tronco y nutre la planta lentamente.
- Método: introducir 2-3 clavos oxidados en los bordes de la maceta, evitando dañar las raíces.