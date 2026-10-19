Árbol de jade: cuántas horas de sol necesita por día para crecer fuerte, sano y sin problemas

Especialistas en botánica y paisajismo coinciden en que el éxito en el cuidado de esta suculenta reside principalmente en equilibrar el riego y la radiación solar. A continuación, te contamos cuánta luz precisa a diario y cómo saber está recibiendo bien el sol.

El sol es sumamente importante para el estado del árbol de jade.

Cuántas horas de sol necesita el árbol de jade por día

Para que el árbol de jade crezca fuerte y desarrolle esa estructura leñosa similar a la de un pequeño arbolito, requiere recibir entre 4 y 6 horas de sol al día.