Para que el árbol de jade crezca radiante, con un tronco firme y foliares compactos, la exposición a la luz es un factor crucial que no se puede dejar al azar. Ante la duda de muchos dueños, lo cierto es que la cantidad de tiempo a la que se expone es sumamente importante.
Árbol de jade: cuántas horas de sol necesita por día para crecer fuerte, sano y sin problemas
El árbol de jade requiere de una iluminación precisa para mantenerse impecable y que no se le quemen sus hojas
Especialistas en botánica y paisajismo coinciden en que el éxito en el cuidado de esta suculenta reside principalmente en equilibrar el riego y la radiación solar. A continuación, te contamos cuánta luz precisa a diario y cómo saber está recibiendo bien el sol.
Cuántas horas de sol necesita el árbol de jade por día
Para que el árbol de jade crezca fuerte y desarrolle esa estructura leñosa similar a la de un pequeño arbolito, requiere recibir entre 4 y 6 horas de sol al día.
No obstante, hay un detalle clave que hay que tener en cuenta: no todas las horas de radiación son iguales. La planta agradece enormemente el sol directo de la mañana (hasta antes del mediodía) o la luz suave del atardecer.
Por el contrario, la exposición prolongada al sol abrasador de las horas centrales de la tarde, especialmente durante los meses más cálidos, puede ser perjudicial y generar quemaduras en sus carnosas hojas.
El truco para saber si está recibiendo el sol adecuado
Existe un indicador natural muy sencillo para comprobar si tu planta está feliz con la iluminación que recibe:
- Bordes rojizos: si las puntas de las hojas toman una tonalidad entre rojiza y cobriza mientras se mantienen firmes, significa que el árbol de jade está recibiendo la dosis perfecta de sol.
- Hojas de color verde muy oscuro y caídas: es señal de que le falta luz natural.
- Manchas marrones o secas: indican quemaduras por sol excesivamente agresivo o directo en horas pico.
En pocas palabras
- Luz: el árbol de jade requiere entre 4 y 6 horas diarias de sol, preferentemente de mañana o atardecer.
- Indicador: bordes rojizos en las hojas firmes señalan la dosis perfecta de sol.
- Exceso: manchas marrones o secas indican quemaduras por sol directo en horas pico.