Árbol de jade: el truco de 30 segundos que engrosa su tronco y lo mantiene sano

Esta pequeña rutina, que muchos bautizaron como el "gimnasio de las plantas", activa una respuesta biológica milenaria conocida como tigmomorfogénesis.

Al detectar la flexión y el movimiento, el árbol de jade interpreta que se encuentra en un entorno con fuertes corrientes de aire y responde liberando etileno, una hormona vegetal que frena el crecimiento a lo largo y redistribuye la energía para engrosar el tejido leñoso del tronco.

Por qué las plantas de interior sufren de "tallo débil"

Cuando un árbol de jade crece al aire libre en un jardín, el viento constante actúa como un estimulante natural. En cambio, en las plantas que viven protegidas dentro de las habitaciones o departamentos, la falta de brisa hace que el tallo crezca estirado, delgado y frágil.

Al aplicarle este truco mecánico de vibración asistida, la planta refuerza sus fibras internas, se vuelve más resistente a las plagas y logra sostener sin problemas el follaje pesado y carnoso tan característico de esta especie.