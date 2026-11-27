Si tu árbol de jade empezó a mostrar señales de alerta: sus hojas, antes firmes y brillantes, están arrugándose y perdiendo ese verde vibrante que siempre llama la tención, la jardinería te revela el significado y como revivirla.

Qué significa que mi árbol de jade tenga las hojas arrugadas

Si las hojas de mi planta de jade se están arrugando, ¿está recibiendo demasiada agua?, ¿le falta agua?, ¿necesita menos o más sol?

En la jardinería, el árbol de jade es una suculenta muy apreciada que guarda agua en sus hojas y tallos. Cuando sus hojas pierden firmeza y se ven arrugadas o blandas, quiere decir que la planta está recurriendo a sus reservas internas de humedad