Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta suculenta o popularmente conocida como árbol de jade, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, tienen un significado revelador cuando sus hojas se arrugan. ¿Qué significa?
Qué significa que mi árbol de jade o suculenta tenga las hojas arrugadas y qué quiere decir sobre su cuidado
El árbol de jade o suculenta son una planta que todos tenemos en casa, pero más allá de sus cuidados, hay que saber qué significa sus hojas arrugadas
Si tu árbol de jade empezó a mostrar señales de alerta: sus hojas, antes firmes y brillantes, están arrugándose y perdiendo ese verde vibrante que siempre llama la tención, la jardinería te revela el significado y como revivirla.
Qué significa que mi árbol de jade tenga las hojas arrugadas
En la jardinería, el árbol de jade es una suculenta muy apreciada que guarda agua en sus hojas y tallos. Cuando sus hojas pierden firmeza y se ven arrugadas o blandas, quiere decir que la planta está recurriendo a sus reservas internas de humedad
Aunque perder alguna hoja vieja es parte de su ciclo natural, cuando se arrugan masivamente es señal de que sus cuidados no están siendo los adecuados. Por eso, este aspecto indica que la planta advierte falta de riego, exceso de humedad y cambios bruscos de temperatura o la exposición al sol directo sin adaptación previa alteran el aspecto foliar.
Cómo revivir una suculenta con estas características
- Verificar la humedad antes de regar.
- Si la suculenta está completamente seca, hay que regar hasta que el agua fluya por el drenaje de la planta.
- Renovar el sustrato con compost, humus de lombriz o arena gruesa para facilitar la evacuación de agua.
- Garantizar buena iluminación para tu árbol de jade.
- Si el sustrato está reseco, retira la planta de la maceta y déjala en un balde con agua durante 24 horas.
De esta forma siguiendo estos pasos y protegiendo el árbol de jade de temperaturas extremas, evitarás que las hojas se arruguen y mantendrás tu suculenta con hojas firmes y hermosas.
En pocas palabras
- Hojas arrugadas: indican que la planta de jade recurre a sus reservas de humedad por falta de riego o exceso de humedad.
- Revitalización: implica verificar la humedad, regar adecuadamente, renovar sustrato y asegurar buena iluminación.
- Prevención: proteger la planta de temperaturas extremas y mantener un riego constante evita que las hojas se arruguen.