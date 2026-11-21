Pilea peperomioides, la planta que llega para destronar al árbol de jade.

Además de su valor decorativo, es una especie relativamente sencilla de cuidar. Necesita buena iluminación indirecta, un sustrato con buen drenaje y riegos moderados. Lo ideal es comprobar que la capa superficial de la tierra esté seca antes de volver a regarla, ya que el exceso de humedad puede perjudicar sus raíces. También conviene girar la maceta periódicamente para que sus hojas reciban luz de manera uniforme.

Dónde ubicar la Pilea peperomioides para atraer riqueza y abundancia

Dentro del Feng Shui, la Pilea peperomioides se relaciona con la prosperidad debido a la forma de sus hojas, que evocan monedas y simbolizan la circulación del dinero. Por esta razón, muchas personas la consideran una planta ideal para acompañar los rituales destinados a atraer oportunidades económicas y energías positivas.

Una de las ubicaciones recomendadas es el sector sureste de la vivienda, asociado tradicionalmente con la riqueza y la abundancia en el mapa Bagua del Feng Shui. También puede colocarse cerca de la entrada principal, siempre que reciba suficiente luz natural indirecta y no quede expuesta a corrientes de aire.

Pilea peperomioides.

Otra alternativa es ubicar esta planta que reemplaza al árbol de jade en un escritorio o espacio de trabajo para representar el crecimiento profesional, los nuevos proyectos y las oportunidades laborales.

Para potenciar su presencia decorativa, se recomienda elegir una maceta de color verde, dorado o terracota y mantener sus hojas limpias y saludables. Aunque atraer dinero depende de las decisiones y circunstancias personales, esta planta permite incorporar un símbolo de prosperidad a la decoración y llenar los ambientes de frescura y naturalidad.