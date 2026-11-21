Durante décadas, el árbol de jade fue una de las plantas favoritas para decorar los hogares y atraer riqueza. Sus hojas carnosas y redondas, asociadas con las monedas, lo convirtieron en un símbolo de abundancia dentro del Feng Shui. Sin embargo, otra especie comienza a ganar protagonismo entre quienes buscan renovar sus espacios y sumar un toque natural con un significado especial: un ejemplar de hojas circulares que recuerda a pequeñas monedas verdes.
Fin del reinado del árbol de jade: la planta con hojas en forma de moneda que atrae riqueza a tu hogar
Aunque el árbol de jade es una planta mística para el Feng Shui, hay otra que también cuenta con poderes energéticos vinculados a la riqueza
Pilea peperomioides: la planta con hojas de moneda que destrona al árbol de jade
La protagonista de esta tendencia es la Pilea peperomioides, también conocida como planta china del dinero, planta moneda o planta misionera. Su principal característica son sus hojas redondas, planas y verdes, sostenidas por tallos largos que nacen desde el centro de la especie. Esta particular forma recuerda a pequeñas monedas y explica su asociación simbólica con la riqueza y la prosperidad.
A diferencia del árbol de jade, que desarrolla tallos gruesos y hojas carnosas, la Pilea tiene una apariencia más ligera y delicada. Su crecimiento compacto y su follaje llamativo permiten colocarla en escritorios, estanterías, mesas auxiliares y otros rincones del hogar.
Además de su valor decorativo, es una especie relativamente sencilla de cuidar. Necesita buena iluminación indirecta, un sustrato con buen drenaje y riegos moderados. Lo ideal es comprobar que la capa superficial de la tierra esté seca antes de volver a regarla, ya que el exceso de humedad puede perjudicar sus raíces. También conviene girar la maceta periódicamente para que sus hojas reciban luz de manera uniforme.
Dónde ubicar la Pilea peperomioides para atraer riqueza y abundancia
Dentro del Feng Shui, la Pilea peperomioides se relaciona con la prosperidad debido a la forma de sus hojas, que evocan monedas y simbolizan la circulación del dinero. Por esta razón, muchas personas la consideran una planta ideal para acompañar los rituales destinados a atraer oportunidades económicas y energías positivas.
Una de las ubicaciones recomendadas es el sector sureste de la vivienda, asociado tradicionalmente con la riqueza y la abundancia en el mapa Bagua del Feng Shui. También puede colocarse cerca de la entrada principal, siempre que reciba suficiente luz natural indirecta y no quede expuesta a corrientes de aire.
Otra alternativa es ubicar esta planta que reemplaza al árbol de jade en un escritorio o espacio de trabajo para representar el crecimiento profesional, los nuevos proyectos y las oportunidades laborales.
Para potenciar su presencia decorativa, se recomienda elegir una maceta de color verde, dorado o terracota y mantener sus hojas limpias y saludables. Aunque atraer dinero depende de las decisiones y circunstancias personales, esta planta permite incorporar un símbolo de prosperidad a la decoración y llenar los ambientes de frescura y naturalidad.