Árbol de jade: cómo esparcir la canela en su tierra para que crezca fuerte y sin problemas

Para evitar estos problemas y lograr que la planta mantenga ese porte firme que tanto la caracteriza, la solución muchas veces no está en productos químicos costosos, sino en la cocina. La canela en polvo se consolida como el gran aliado natural.

A través de la canela en polvo, puedes lograr que tu árbol de jade crezca.

Por qué la canela beneficia la tierra del árbol de jade

Lejos de tratarse de un simple mito de las redes sociales, la aplicación de canela en la tierra del árbol de jade esconde beneficios respaldados por la botánica.