Cómo influye la variabilidad del clima en la aparición y proliferación de insectos transmisores

Mosquitos Culicoides es el género de jejenes diminutos que actúan como vectores de patógenos exóticos.

El impacto del clima en el ciclo de reproducción de vectores

Los especialistas sostienen que la inestabilidad atmosférica altera los ecosistemas urbanos y rurales, acelerando los procesos biológicos de los insectos:

Acumulación de humedad: Las lluvias breves pero intensas generan reservorios de agua donde se alojan las larvas de los mosquitos .

Las lluvias breves pero intensas generan reservorios de agua donde se alojan las larvas de los . Temperaturas elevadas: El calor sostenido acorta los tiempos de incubación, multiplicando la población de insectos en pocos días.

El calor sostenido acorta los tiempos de incubación, multiplicando la población de en pocos días. Ampliación de áreas de riesgo: Las alteraciones en las estaciones desplazan a los vectores hacia zonas que antes no registraban presencia de estas especies.

Recomendaciones ante las variaciones del clima

Frente a este escenario de variabilidad ambiental, las autoridades sanitarias aconsejan implementar medidas continuas en el hogar: