Tres mendocinos en la Selección argentina juvenil de beach handball

Las Selecciones argentinas U17 de beach handball disputaron la Copa Internacional Mejillones 2026, en el Norte de Chile, con la participación de Argentina, el local Chile, Brasil, Uruguay y Perú.
Las Selecciones argentinas U17 de beach handball disputaron la Copa Internacional Mejillones 2026, en el Norte de Chile
Las Selecciones argentinas U17 de beach handball disputaron la Copa Internacional Mejillones 2026, en el Norte de Chile, con la participación de Argentina, el local Chile, Brasil, Uruguay y Perú.
Fue como parte de la preparación para el Sur-Centro, certamen clasificatorio para el Mundial 2027 que se jugará en diciembre. Y Argentina fue campeón en varones y tercero en damas.
En el equipo campeón resaltó la presencia de 3 jugadores mendocinos: los arqueros Bautista Espinosa (ETIEC de Maipú) y Máximo Ibañez (UNCuyo) además de Santiago Araya, oriundo de Tunuyán, que juega en San Fernando de Buenos Aires. Además, colaboró en la asistencia técnica el mendocino Jesús González.
Se jugó en la arena del Polideportivo Juan Álvarez Rubiño en la localidad chilena de Mejillones y Argentina se quedó con el título tras ganar los 6 partidos de la fase de grupos, en los cruces de ida y vuelta frente a Perú y los seleccionados chilenos A y B. Cinco de esas victorias fueron por 2 a 0.
Ya en semifinales, Argentina superó nuevamente a Perú y en la final venció al conjunto local para consagrarse campeón.
En el torneo femenino, con el seleccionado argentino terminó tercero, luego de caer en semifinales ante Brasil y derrotar a las anfitrionas en el partido por el podio. El campeonato quedó en manos de Uruguay.
Cuerpo técnico: Leticia Brunati (Head Coach), Alejandro Carotenuto (Entrenador) y Andrés Etienne (Kinesiólogo)