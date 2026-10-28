Tres mendocinos en la Selección argentina juvenil de beach handball

Se jugó en la arena del Polideportivo Juan Álvarez Rubiño en la localidad chilena de Mejillones y Argentina se quedó con el título tras ganar los 6 partidos de la fase de grupos, en los cruces de ida y vuelta frente a Perú y los seleccionados chilenos A y B. Cinco de esas victorias fueron por 2 a 0.

Ya en semifinales, Argentina superó nuevamente a Perú y en la final venció al conjunto local para consagrarse campeón.

En el torneo femenino, con el seleccionado argentino terminó tercero, luego de caer en semifinales ante Brasil y derrotar a las anfitrionas en el partido por el podio. El campeonato quedó en manos de Uruguay.

La Selección argentina U17 de beach handball

Arqueros: Bautista Espinosa (ETIEC) y Máximo Ibañez (UNCuyo)

Bautista Espinosa (ETIEC) y Máximo Ibañez (UNCuyo) Laterales: Nahuel Cornejo (Sol de Mayo, Río Negro), Demian Goñi (Alta Mira) y Valentin Moreno Otero (Sol de Mayo, Río Negro)

Nahuel Cornejo (Sol de Mayo, Río Negro), Demian Goñi (Alta Mira) y Valentin Moreno Otero (Sol de Mayo, Río Negro) Pivots: Martín Hikaru Ito (AEMO, Oberá Misiones) y Agustín Maldonado (IFES, Neuquén)

Martín Hikaru Ito (AEMO, Oberá Misiones) y Agustín Maldonado (IFES, Neuquén) Especialistas: Santiago Araya (San Fernando, Buenos Aires.) y Matías Lamas (Once Unidos, Mar del Plata)

Santiago Araya (San Fernando, Buenos Aires.) y Matías Lamas (Once Unidos, Mar del Plata) Defensores: Victorio D'Amore Badaracco (Mariano Acosta, Buenos Aires), Daian Kwit (Platense, Buenos Aires) y Lucas Mildenberg (Sol de Mayo, Río Negro)

Cuerpo técnico: Leticia Brunati (Head Coach), Alejandro Carotenuto (Entrenador) y Andrés Etienne (Kinesiólogo)