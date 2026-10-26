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Jorge Aguirre Toum continuará al frente del Club Mendoza de Regatas

El Club Mendoza de Regatas vivió una jornada electoral que dejó como saldo a la Lista Azul y Rojo con la mayoría de los votos. La misma continuará conduciendo a la institución del Parque

Por UNO
Jorge Aguirre Toum continuará dirigiendo el Club Mendoza de Regatas.

Jorge Aguirre Toum continuará dirigiendo el Club Mendoza de Regatas.

El Club Mendoza de Regatas vivió este domingo una importante jornada democrática, en la que sus socios participaron de la elección de las autoridades que conducirán los destinos de una de las instituciones deportivas y sociales más importantes de Mendoza.

La Lista Azul y Rojo, encabezada por el oficialismo, se impuso en los comicios y ratificó la continuidad de la gestión de Jorge Aguirre Toum al frente de la institución.

La elección contó con una importante participación de la masa societaria: 2.474 socios emitieron su voto en un proceso que se desarrolló a través de 11 mesas electorales, reflejando el interés de la comunidad del club por participar en la definición de su futuro institucional.

Una jornada de participación y debate en el Club Mendoza de Regatas

La actividad comenzó pasadas las 8.30 en la sede central del Club Mendoza de Regatas, con la concurrencia de socios para participar de la asamblea. Durante el encuentro se realizó la lectura de la memoria y el balance correspondientes al ejercicio institucional, que fueron sometidos a votación a mano alzada y aprobados por la mayoría de los presentes.

La asamblea también incluyó intercambios entre representantes de las distintas listas, antes de dar paso al proceso electoral. Posteriormente, los socios comenzaron a emitir su voto en el gimnasio 1, dispuesto para el desarrollo de la jornada.

Jorge Aguirre Toum, emitiendo su voto en el Club Mendoza de Regatas.&nbsp;

Jorge Aguirre Toum, emitiendo su voto en el Club Mendoza de Regatas.

Los candidatos participaron de la votación durante la tarde y, a las 18, se cerraron las puertas del gimnasio para concluir el ingreso de votantes y avanzar con el escrutinio.

Tras el recuento, se confirmó el triunfo de la Lista Azul y Rojo, que continuará al frente de la institución.

El resultado electoral abre una nueva etapa para la conducción del Club Mendoza de Regatas, con el desafío de continuar el trabajo institucional, deportivo y social que se desarrolla en sus distintas sedes y espacios de actividad.

La jornada volvió a poner en el centro a los socios, protagonistas de la vida cotidiana del club y de las decisiones que marcan su rumbo.

Con la definición de las elecciones, la gestión encabezada por Jorge Aguirre Toum continuará al frente de Regatas, con el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de la institución y de toda su comunidad.

Resultados

  • Lista Azul y rojo (ganadora): 1189
  • Tricolor: 1098
  • Azul: 178
  • Nulos: 7
  • Blanco: 2

Votaron 2474 personas repartidas en 11 mesas

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