Jorge Aguirre Toum continuará al frente del Club Mendoza de Regatas

Una jornada de participación y debate en el Club Mendoza de Regatas

La actividad comenzó pasadas las 8.30 en la sede central del Club Mendoza de Regatas, con la concurrencia de socios para participar de la asamblea. Durante el encuentro se realizó la lectura de la memoria y el balance correspondientes al ejercicio institucional, que fueron sometidos a votación a mano alzada y aprobados por la mayoría de los presentes.

La asamblea también incluyó intercambios entre representantes de las distintas listas, antes de dar paso al proceso electoral. Posteriormente, los socios comenzaron a emitir su voto en el gimnasio 1, dispuesto para el desarrollo de la jornada.

Jorge Aguirre Toum, emitiendo su voto en el Club Mendoza de Regatas.

Los candidatos participaron de la votación durante la tarde y, a las 18, se cerraron las puertas del gimnasio para concluir el ingreso de votantes y avanzar con el escrutinio.

Tras el recuento, se confirmó el triunfo de la Lista Azul y Rojo, que continuará al frente de la institución.

El resultado electoral abre una nueva etapa para la conducción del Club Mendoza de Regatas, con el desafío de continuar el trabajo institucional, deportivo y social que se desarrolla en sus distintas sedes y espacios de actividad.

La jornada volvió a poner en el centro a los socios, protagonistas de la vida cotidiana del club y de las decisiones que marcan su rumbo.

Con la definición de las elecciones, la gestión encabezada por Jorge Aguirre Toum continuará al frente de Regatas, con el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de la institución y de toda su comunidad.

Resultados

Lista Azul y rojo (ganadora): 1189

Tricolor: 1098

Azul: 178

Nulos: 7

Blanco: 2

Votaron 2474 personas repartidas en 11 mesas