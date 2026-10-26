El registro de Lionel Messi que pulverizó Kyliam Mbappé

El peso de esta estadística trasciende la comparativa con el astro rosarino y cobra dimensiones épicas dentro de los propios libros del club blanco.

Para dimensionar el inicio fulgurante del atacante de 27 años, es necesario remontarse casi un siglo atrás: solo dos leyendas de la talla de Josep Samitier en 1932 y Pahiño en 1951 habían conseguido perforar la valla barcelonista ocho veces en sus siete choques inaugurales.

La velada en la casa del conjunto culé sirvió, además, para sellar su ingreso al selecto círculo del centenar de festejos con el escudo merengue tras completar apenas 116 compromisos oficiales.

Semejante aceleración anotadora posiciona a Mbappé en el quinto escalafón de velocidad histórica de la institución, solo por detrás de gigantes del calibre de Ferenc Puskás (101 cotejos), Cristiano Ronaldo (105), Alfredo Di Stéfano (114) y el propio Pahiño (114).

Valdano puso en valor la importancia de Mbappé.

Jorge Valdano a los pies de Kylian Mbappé

El Filósofo del Fútbol se refirió al gran presente del delantero francés: "Hay líderes técnicos, hay líderes emocionales, hay líderes sociales, cada uno tiene su manera de liderar".

"Un tipo que te mete goles a algún ritmo de uno por partido, pero cómo no va a ser líder. Liderar es tener influencia y el que mete gol tiene más influencia que nadie", analizó Valdano.

"Además, es una persona muy inteligente y lidera aunque no quiera, porque cualquier cosa que se le ocurre seguro que llama la atención de sus compañeros", concluyó el argentino.

Kylian Mbappé lo celebra y el Barcelona lo sufre.

100 goles de Kylian Mbappé en el Real Madrid

El delantero francés alcanzó los 100 goles en el conjunto blanco en 116 partidos disputados:

67 goles en LaLiga.

25 en Champions League.

4 en la Copa del Reu.

2 en el Mundial de Clubes.

1 en cada Supercopa.

En su primera campaña en el Real Madrid convirtió 44, en la segunda 42 y en la actual temporada lleva 14.