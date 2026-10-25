El Real Madrid le ganó como visitante el clásico español al Barcelona sobre el final del partido

El derby ya tiene dueño: Real Madrid ganó de visitante.

El Real Madrid se quedó con el derby español

El Barcelona marchaba líder e invicto en el torneo doméstico, pero venía de caer 4 a 2 en la Champions League frente al PSG, por lo que su rendimiento estaba en tela de juicio.

Enfrente tenía al Real Madrid en una oportunidad inmejorable para dejar atrás la pálida imagen exhibida en el certamen internacional; no obstante, el conjunto culé no logró hacer pie en su propio estadio y la victoria quedó en manos de la visita por 2 a 1.

De esta manera el Barcelona quedó como líder con 27 puntos, el Atlético está segundo con 25 y el Real Madrid continúa tercero, pero acortó la distancia y alcanzó los 24.

Vinicius Jr., suspendido, celebró el triunfo del Real Madrid

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol dejó firme el severo castigo contra Vinícius Júnior: el delantero del Real Madrid deberá cumplir cuatro fechas de suspensión en LaLiga tras el rechazo al recurso presentado por la institución blanca.

La resolución ratifica la medida impuesta por el Comité de Disciplina a raíz de los incidentes que protagonizó el brasileño durante el triunfo ante el Villarreal el pasado 10 de octubre de 2026.

La penalización se divide en dos tramos de dos encuentros cada uno. El primero responde a una conducta antideportiva calificada como violenta en el minuto 73, cuando el atacante le tiró del pelo al defensor Nathan Saliba con las acciones detenidas.

Real Madrid sumó de a tres y Vinicius Jr. lo celebra en las redes.

Advertido por el VAR, el árbitro Isidro Díaz de Mera anuló un gol del conjunto madrileño y le mostró la tarjeta roja directa al futbolista sudamericano.

A ese hecho se le sumó una sanción de dos compromisos adicionales debido al desmedido descargo del jugador tras la expulsión, donde mantuvo una actitud agresiva y desmedidas protestas hacia la autoridad del encuentro. Agotada la vía federativa con el fallo desfavorable de Apelación, el Real Madrid se verá forzado a reestructurar su frente de ataque sin una de sus principales piezas durante el próximo mes de competencia doméstica.