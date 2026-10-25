Luego del trago amargo en Austin, Colapinto va por la revancha en el GP de México: días y horarios

La menor densidad del aire no solo reduce la carga aerodinámica y la refrigeración de los componentes mecánicos, sino que pone a prueba la resistencia de los pilotos a lo largo de una pista de 4,304 kilómetros que aún conserva en gran medida la esencia de su diagrama original de 1959.

La fisonomía del circuito cuenta con 17 curvas y un atractivo visual inigualable. La mítica y temida curva peraltada fue dividida para hacer ingresar los monoplazas al imponente foro del antiguo estadio de béisbol, un sector emblemático que ofrece una de las postales más singulares de la categoría reina frente a tribunas multitudinarias.

La prueba del domingo demandará completar 71 giros hasta totalizar un recorrido de 305,354 kilómetros de competencia. En este escenario veloz y complejo, la referencia estadística a batir en carrera continúa en manos de Valtteri Bottas, quien en la edición de 2021 selló el récord de vuelta con un registro de 1:17.774.

El GP de México es el nuevo desafío de Franco Colapinto.

Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.

Práctica 2: 19 a 20 horas.

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.

Clasificación 18 a 19 horas.

Domingo 1 de noviembre