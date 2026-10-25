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Luego del trago amargo en Austin, Colapinto va por la revancha en el GP de México: días y horarios

Franco Colapinto tuvo que abandonar en Estados Unidos, pero en México y con el apoyo de la comunidad latinoamericana buscará mejorar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colapinto buscará la revancha en México.

Colapinto buscará la revancha en México.

La Fórmula 1 no da respiro y traslada su espectáculo a la Ciudad de México para disputar la decimonovena fecha de la temporada al Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de una nueva escala del campeonato mundial, donde Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza de Alpine con el firme propósito de ser protagonista ante el fervor del público latinoamericano.

El piloto de Pilar llega a suelo azteca con la urgencia de cambiar la racha negativa donde los abandonos se están haciendo protagonistas del monoplaza de la escudería francesa.

Franco Colapinto volver&aacute; a competir el pr&oacute;ximo domingo.

Franco Colapinto volverá a competir el próximo domingo.

Las exigencias del Autódromo Hermanos Rodríguez: altitud y velocidad en un trazado histórico

Ubicado a más de dos kilómetros sobre el nivel del mar, el autódromo capitalino plantea uno de los desafíos técnicos y físicos más extremos del calendario.

La menor densidad del aire no solo reduce la carga aerodinámica y la refrigeración de los componentes mecánicos, sino que pone a prueba la resistencia de los pilotos a lo largo de una pista de 4,304 kilómetros que aún conserva en gran medida la esencia de su diagrama original de 1959.

La fisonomía del circuito cuenta con 17 curvas y un atractivo visual inigualable. La mítica y temida curva peraltada fue dividida para hacer ingresar los monoplazas al imponente foro del antiguo estadio de béisbol, un sector emblemático que ofrece una de las postales más singulares de la categoría reina frente a tribunas multitudinarias.

La prueba del domingo demandará completar 71 giros hasta totalizar un recorrido de 305,354 kilómetros de competencia. En este escenario veloz y complejo, la referencia estadística a batir en carrera continúa en manos de Valtteri Bottas, quien en la edición de 2021 selló el récord de vuelta con un registro de 1:17.774.

El GP de M&eacute;xico es el nuevo desaf&iacute;o de Franco Colapinto.

El GP de México es el nuevo desafío de Franco Colapinto.

Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

  • Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.
  • Práctica 2: 19 a 20 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.
  • Clasificación 18 a 19 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17 horas.

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