Los Pumas, con 3 cambios y 3 mendocinos en el plantel, se concentran pensando en el Nations Championship

Los Pumas, con los mendocinos Rodrigo Isgró, Juan Martín González y Rodrigo Martínez, se reunirán este lunes en Londres para una concentración previa al cierre del Nations Championship.
Los Pumas, con los mendocinos Rodrigo Isgró, Juan Martín González y Rodrigo Martínez, se reunirán este lunes en Londres para una concentración previa al cierre del Nations Championship.
Durante 3 jornadas, Isgró, Martínez y González, quien vuelve al seleccionado tras una lesión, participarán del encuentro previo a los 4 partidos que afrontará el conjunto nacional en la ventana de noviembre.
Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores y aunque la lista para los partidos de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la concentración en la capital inglesa, la nómina inicial sufrió 3 modificaciones de último momento entre ellas la incorporación de Martínez, formado en Los Tordos y actualmente en Dragons de Gales, quien se incorporó tras la baja del tucumano Thomas Gallo, por una lesión en su muñeca izquierda.
Además, el cordobés Mateo Soler se integrará al plantel en reemplazo de Santiago Carreras, tras su lesión en una de sus rodillas jugando para Bath y Matías Moroni se sumará al grupo a la espera de las evaluaciones por protocolo HIA de Santiago Chocobares, quién sufrió un golpe en la cabeza en su último partido con Toulouse.
En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en Londres de acuerdo a su posición final entre los equipos del Hemisferio Sur.
Hasta ahora Los Pumas están 4tos y jugarían por el 7mo puesto con Irlanda el domingo 29 de noviembre.
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