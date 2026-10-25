Los Pumas, con 3 cambios y 3 mendocinos en el plantel, se concentran pensando en el Nations Championship

Además, el cordobés Mateo Soler se integrará al plantel en reemplazo de Santiago Carreras, tras su lesión en una de sus rodillas jugando para Bath y Matías Moroni se sumará al grupo a la espera de las evaluaciones por protocolo HIA de Santiago Chocobares, quién sufrió un golpe en la cabeza en su último partido con Toulouse.

En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en Londres de acuerdo a su posición final entre los equipos del Hemisferio Sur.

Hasta ahora Los Pumas están 4tos y jugarían por el 7mo puesto con Irlanda el domingo 29 de noviembre.

Los Pumas en el cierre del Nations Championship 2026

Vs Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en Dublín (Aviva Stadium).

Vs Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).

Vs Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en París (Stade de France).

Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).

Los Pumas para la concentración en Londres

Forwards

ELÍAS, Efraín

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MARTÍNEZ, Rodrigo

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

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