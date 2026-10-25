Franco Colapinto abandonó en la vuelta 38 en el GP de Estados Unidos: los motivos

Fue un fin de semana pésimo para Franco Colapinto en la Fórmula 1.

"Necesitamos retirar el coche", la palabra del ingeniero de Franco Colapinto

El nacido en Pilar tuvo que salir desde el fondo del pelotón y en el trazado texano logró avanzar de forma meritoria hasta el puesto 13.

Sin embargo, el andar del monoplaza estuvo condicionado desde el arranque por un desprendimiento prematuro en el alerón delantero. La parada técnica en los boxes no solo no subsanó el problema, sino que además devolvió al coche a las últimas posiciones de la fila india.

El desenlace adverso se selló poco después de reintegrarse al asfalto: en plena puja territorial, un contacto con el auto de Arvid Lindblad en la vuelta 25 agravó definitivamente los daños en el apéndice aerodinámico de su trompa.

Con la integridad mecánica comprometida, el bonaerense no tuvo más remedio que enfilar hacia el garaje para firmar un indeseado abandono.

El retiro en Austin significó el tercer abandono del piloto bonaerense en lo que va del campeonato, una estadística que refleja los altibajos mecánicos y los roces en pista que le impidieron cruzar la bandera a cuadros.

Tras un paso accidentado por territorio estadounidense, tanto Colapinto como la estructura técnica de Alpine deberán abocarse a cuantificar las secuelas en el monoplaza, corregir fallas y resetear el enfoque con la mira puesta en las próximas fechas del calendario de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli se quedó con el GP de Estados Unidos.

Kimi Antonelli ganó la carrera tras el abandono de Colapinto

Kimi Antonelli ratificó su estatus de fenómeno en la Fórmula 1 con una victoria consagratoria en el Gran Premio de las Américas. Al volante de su Mercedes, el italiano exhibió un dominio indiscutido de semáforo a bandera que lo dejó a las puertas de la gloria máxima, con serias posibilidades de sentenciar el campeonato mundial el próximo fin de semana en el circuito de los Hermanos Rodríguez, en México.

La batalla por la vanguardia en el trazado estadounidense no dio tregua, pero el piloto de las flechas plateadas administró el liderazgo con frialdad ante el asedio constante de sus perseguidores: Charles Leclerc empujó hasta el límite con la Ferrari para asegurarse el segundo escalón del podio, mientras que Max Verstappen finalizó en la tercera colocación a bordo del Red Bull.

Pese a su faena impecable en pista, las matemáticas estiraron el suspenso en la lucha por la corona. El cuarto lugar cosechado por Lewis Hamilton con la otra máquina de Maranello y el octavo puesto de George Russell postergaron la consagración prematura de Antonelli, quien se quedó a las puertas de quebrar el récord histórico como el campeón más joven de la categoría con cinco competencias de antelación.