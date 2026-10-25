"Es ridículo": polémica en Brasil por Marcos Rojo en la antesala de la final de la Copa Libertadores

En esa misma línea de rechazo a las protestas dirigenciales, agregó de forma tajante: "Es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo".

Para argumentar su postura, Pereira apeló a la memoria reciente y contrastó el accionar de su clásico adversario con la reacción de su propia institución tras caer derrotada precisamente ante Flamengo en la definición continental de 2025: "El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Lima. Pasó lo que pasó, ¿y qué hicimos? Llevamos las sandalias de la humildad, trabajamos todo el año y volvemos a una final de Libertadores, compitiendo también en la Copa de Brasil y en el Brasileirão. Y no lo olviden: campeón del Paulistão".

A modo de cierre, la titular del conjunto de San Pablo apuntó directamente contra la falta de autocrítica de la dirigencia rubro-negra e instó a respetar el veredicto del campo de juego de cara a la definición en suelo uruguayo: "Eso es lo que le falta a este club, que intenta mover los hilos: ponerse las sandalias de la humildad y reconocer".

"Palmeiras está en la final. Estudiantes está en la final. Y será un hermoso espectáculo en Montevideo", concluyó la maxima mandataria del Palmeiras.