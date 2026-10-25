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Habló la presidenta de Palmeiras

"Es ridículo": polémica en Brasil por Marcos Rojo en la antesala de la final de la Copa Libertadores

Flamengo se quejó por la participación de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores y la presidenta del Palmeiras no se quedó callada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcos Rojo está en el centro de la polémica, pero la presidenta del Palmeiras lo bancó.

Marcos Rojo está en el centro de la polémica, pero la presidenta del Palmeiras lo bancó.

La eliminación de Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata trasladó la disputa deportiva a los despachos. La dirigencia del Fla impulsó un reclamo formal ante la Conmebol para cuestionar la inclusión del defensor Marcos Rojo en la revancha, y quien no quiso quedarse al margen fue Leila Pereira, presidenta del Palmeiras.

El conjunto verde disputará el partido decisivo frente al equipo argentino el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo y la dirigente salió al cruce de las intenciones de la institución rojinegra respaldando el resultado obtenido en el terreno de juego y cuestionó con dureza los intentos de torcer la clasificación por la vía extradeportiva.

"Es ridículo": el rechazo de la presidenta de Palmeiras al pedido de Flamengo

La mandataria del Verdão, vinculada a la entidad paulista desde 2015 como patrocinadora e inversora y al frente de la presidencia desde 2021, desestimó de plano el reclamo iniciado por los cariocas: "Qué feo, ¿no? Es ridículo. Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y lo hayamos conseguido en el campo. Y eso es lo que siempre tiene que pasar".

En esa misma línea de rechazo a las protestas dirigenciales, agregó de forma tajante: "Es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo".

Para argumentar su postura, Pereira apeló a la memoria reciente y contrastó el accionar de su clásico adversario con la reacción de su propia institución tras caer derrotada precisamente ante Flamengo en la definición continental de 2025: "El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Lima. Pasó lo que pasó, ¿y qué hicimos? Llevamos las sandalias de la humildad, trabajamos todo el año y volvemos a una final de Libertadores, compitiendo también en la Copa de Brasil y en el Brasileirão. Y no lo olviden: campeón del Paulistão".

A modo de cierre, la titular del conjunto de San Pablo apuntó directamente contra la falta de autocrítica de la dirigencia rubro-negra e instó a respetar el veredicto del campo de juego de cara a la definición en suelo uruguayo: "Eso es lo que le falta a este club, que intenta mover los hilos: ponerse las sandalias de la humildad y reconocer".

"Palmeiras está en la final. Estudiantes está en la final. Y será un hermoso espectáculo en Montevideo", concluyó la maxima mandataria del Palmeiras.

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