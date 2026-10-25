Se quedó afuera del Mundial 2026 por una lesión y ahora fue el héroe de la Roma ante Napoli

Los locales comenzaron ganando y se fueron arriba en el descanso con un golazo de chilena del camerunés Zambo Anguissa. Al iniciar la segunda mitad, el escocés Scott McTominay anotó el segundo tras dos rebotes dentro del área.

A los 13' del complemento el técnico de la Roma mandó a la cancha a los argentinos Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Santiago Castro. A los 24' cuando parecía que los locales se quedarían con los tres puntos, Matías Soulé descontó con un gran zurdazo de afuera del área.

Matías Soulé festeja el gol que hizo para la Roma.

A los 29' la Roma lanzó un córner y, tras dos rebotes, Balerdi empató con un bombazo de volea inatajable para el arquero. A los 38' McTominay puso nuevamente arriba a Napoli, pero el ex Boca Juniors Leo Balerdi el defensor argentino entro al área como un delantero y marcó de cabeza el 3-3 final.

Así la Loba, el equipo de los argentinos. quedó en la tercera posición de la tabla de la Serie A, a cuatro unidades del líder Inter, que este domingo le ganó a la Fiorentina por 2 a 1.