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La rompió

Se quedó afuera del Mundial 2026 por una lesión y ahora fue el héroe de la Roma ante Napoli

Un jugador albiceleste se quedó afuera del Mundial 2026 tras sufrir una lesión en la Selección argentina y ahora la rompió en el empate de Roma con Napoli

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leonardo Balerdi fue el héroe de la Roma de Italia.

Leonardo Balerdi fue el héroe de la Roma de Italia.

Un jugador albiceleste tuvo revancha. El defensor se quedó afuera del Mundial 2026 tras sufrir una lesión en la Selección argentina y ahora fue el héroe de la Roma de Italia en el empate 3 a 3 ante Napoli, de visitante, por la fecha 8 de la Serie A italiana. Se trata de Leonardo Balerdi, quien fue protagonista en la remontada de su equipo.

Cuando faltaban diez días para el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Argelia, el jugador de la Roma Leo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. El técnico decidió desafectarlo, pero el joven defensor de 27 años siguió luchando.

Leo Balerdi grita con alma y vida uno de los goles que hizo para la Roma.

Leo Balerdi grita con alma y vida uno de los goles que hizo para la Roma.

Roma y Napoli empataron este sábado en el estadio Diego Armando Maradona. Cuando la Loba caía 2-0, Matías Soulé y Leonardo Balerdi igualaron el marcador.

Los locales comenzaron ganando y se fueron arriba en el descanso con un golazo de chilena del camerunés Zambo Anguissa. Al iniciar la segunda mitad, el escocés Scott McTominay anotó el segundo tras dos rebotes dentro del área.

A los 13' del complemento el técnico de la Roma mandó a la cancha a los argentinos Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Santiago Castro. A los 24' cuando parecía que los locales se quedarían con los tres puntos, Matías Soulé descontó con un gran zurdazo de afuera del área.

Matías Soulé festeja el gol que hizo para la Roma.

Matías Soulé festeja el gol que hizo para la Roma.

A los 29' la Roma lanzó un córner y, tras dos rebotes, Balerdi empató con un bombazo de volea inatajable para el arquero. A los 38' McTominay puso nuevamente arriba a Napoli, pero el ex Boca Juniors Leo Balerdi el defensor argentino entro al área como un delantero y marcó de cabeza el 3-3 final.

Así la Loba, el equipo de los argentinos. quedó en la tercera posición de la tabla de la Serie A, a cuatro unidades del líder Inter, que este domingo le ganó a la Fiorentina por 2 a 1.

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