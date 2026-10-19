Paulo Dybala, lesionado una vez más: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Todos los detalles de la lesión de Paulo Dybala

El inconveniente físico de Dybala se originó el último miércoles en el vibrante choque ante el Real Madrid (caída 4-3), donde el delantero integró el once titular pero debió quedarse en el vestuario tras el descanso a raíz de una dolencia en la pantorrilla.

Pese a que descansó en el triunfo 2-0 frente a Genoa del sábado con la expectativa de una rápida mejoría, los exámenes por imágenes realizados el domingo revelaron un panorama más complejo de lo estimado.

El tiempo estimado de recuperación deja al cordobés de 32 años fuera de combate para una seguidilla exigente en el certamen doméstico. Además del compromiso clave frente a los eslovacos, el ex jugador de Instituto se perdería en principio los cruces correspondientes a la Serie A ante Napoli, Cagliari y Udinese, obligando al cuerpo técnico a reconfigurar el ataque durante las próximas jornadas.

Gian Piero Gasperini confía en el regreso de Paulo Dybala.

La palabra del entrenador sobre la lesión de Paulo Dybala

Durante su contacto oficial con los medios de comunicación, el experimentado entrenador de 68 años se encargó de transparentar la situación física de su principal figura y lamentó el parte médico.

Al ser consultado sobre los plazos que marginarán al cordobés de la competencia, Gasperini fue tajante: "Esperábamos que la recuperación fuera más rápida, pero la última resonancia magnética de ayer mostró una lesión leve. La recuperación tardará más, unas dos semanas más".

Los estudios por imágenes confirmaron una dolencia que supone un freno abrupto para el ritmo competitivo del atacante albiceleste. Sin embargo, esta baja sensible en los metros finales obliga a rearmar el frente de ataque y le abre una ventana inmejorable a Santi Castro, quien viene de deslumbrar con un gran rendimiento en el último compromiso.

Frente al desafío de reconfigurar la delantera, el director técnico analizó la viabilidad de apostar por el juvenil surgido de Vélez en sociedad con Donyell Malen para no perder poder de fuego: "Castro marcó un golazo. Dadas sus características, podría ser un partido en el que puedan jugar juntos".

"No sé si desde el principio o eventualmente durante el partido. No quiero en absoluto alterar la dinámica y la creación de juego de un equipo que está marcando goles, solo porque se quiera ver a dos jugadores juntos. Pero podría ser porque es el tipo de partido que se presta a ello", concluyó Gian Piero Gasperini.