Godoy Cruz visita a Mitre de Santiago del Estero: hora, formaciones y cómo verlo

Si gana Godoy Cruz quedaría a dos puntos de Ferro a una fecha del final

A solo 2 fechas del final, el Expreso tiene 60 puntos, está a 5 unidades del puntero Ferro y se encuentra segundo en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso y si gana quedará cerca del líder. Si el Tomba no gana, el Verdolaga será el finalista del Grupo A.

Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido t sueña con quedarse con el primer puesto. Para que esto suceda debe ganarle a Mitre y a Almirante Brown en la última fecha y que Ferro en la última fecha no obtenga un triunfo.

Mitre, el conjunto santiagueño, viene de derrotar por 2-0 a Deportivo Morón en condición de visitante. El Aurinegro se ubica en el 12mo puesto con 39 puntos, y jugará su último partido como local.

En la primera rueda Godoy Cruz le ganó a Mitre

Godoy Cruz venció por 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero en la primera rueda. El partido se disputó el 7 de junio en el estadio Feliciano Gambarte, en un encuentro que lo ganaba el Aurinegro con un tanto de Marcos Machado, lo igualó Martín Pino y Esteban Burgos, de penal, sentenció el 2 a 1.

Probables formaciones:

Mitre: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Pablo Minissale, Maximiliano Romero y Franco Ferrari; Oscar Garrido, Juan Alesandroni, Martín Vázquez; Favio Cabral; Mateo Maldonado y Marcos Machado. DT: Christian Salandín.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta; Esteban Burgos o Juan Morán, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.