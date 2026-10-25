Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz visita a Mitre de Santiago del Estero: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz jugará con Mitre este domingo desde las 17, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Si el Tomba gana quedará a dos puntos del líder Ferro

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará ante Mitre   con la consigna de ganar y quedar a dos puntos del líder Ferro.

Godoy Cruz jugará ante Mitre   con la consigna de ganar y quedar a dos puntos del líder Ferro.

Este domingo Godoy Cruz jugará un partido clave de la Primera Nacional ante Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 35 y penúltima del torneo. El choque, que corresponde a la Zona A, se disputará desde las 17 y tendrá como escenario el estadio Doctores Castiglione.

Federico Benítez será el árbitro del partido, que contará con la transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

Vicente Poggi es una de las figuras de Godoy Cruz.

Vicente Poggi es una de las figuras de Godoy Cruz.

El Tomba viene de ganarle 6 a 3 a Estudiantes de Buenos Aires como local. El equipo dirigido por Pablo De Muner buscará ganar para quedar a dos puntos del líder Ferro, que perdió este sábado como local ante Chaco For Ever.

Si gana Godoy Cruz quedaría a dos puntos de Ferro a una fecha del final

A solo 2 fechas del final, el Expreso tiene 60 puntos, está a 5 unidades del puntero Ferro y se encuentra segundo en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso y si gana quedará cerca del líder. Si el Tomba no gana, el Verdolaga será el finalista del Grupo A.

Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido t sueña con quedarse con el primer puesto. Para que esto suceda debe ganarle a Mitre y a Almirante Brown en la última fecha y que Ferro en la última fecha no obtenga un triunfo.

Mitre, el conjunto santiagueño, viene de derrotar por 2-0 a Deportivo Morón en condición de visitante. El Aurinegro se ubica en el 12mo puesto con 39 puntos, y jugará su último partido como local.

En la primera rueda Godoy Cruz le ganó a Mitre

Godoy Cruz venció por 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero en la primera rueda. El partido se disputó el 7 de junio en el estadio Feliciano Gambarte, en un encuentro que lo ganaba el Aurinegro con un tanto de Marcos Machado, lo igualó Martín Pino y Esteban Burgos, de penal, sentenció el 2 a 1.

Probables formaciones:

Mitre: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Pablo Minissale, Maximiliano Romero y Franco Ferrari; Oscar Garrido, Juan Alesandroni, Martín Vázquez; Favio Cabral; Mateo Maldonado y Marcos Machado. DT: Christian Salandín.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta; Esteban Burgos o Juan Morán, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

  • Primera Nacional.
  • Zona A – fecha 35.
  • Estadio: Mitre.
  • Árbitro: Federico Benítez.
  • Hora: 17.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas