El mensaje de Pablo De Muner, a dos fechas del final con Godoy Cruz: "Juntos podemos llegar más lejos"

El mensaje de Pablo De Muner a dos fechas del final de la Primera Nacional

Quedando dos fechas para el término de la fase regular de la Primera Nacional, Pablo De Muner dejó un sentido mensaje en sus redes sociales con una reflexión sobre el sacrificio que requiere un certamen de esta índole.

"Los equipos se construyen con trabajo, confianza y el compromiso de cada uno", comenzó diciendo el entrenador de Godoy Cruz. "También con sueños compartidos, con esfuerzo silencioso y con la convicción de que juntos podemos llegar más lejos", continuó.

"Cada día nos brinda una nueva oportunidad para crecer, fortalecer nuestra identidad y honrar nuestra profesión y el camino que elegimos", agregó De Muner. "Un camino que exige entrega, carácter y corazón".

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Seguimos unidos, con ambición, orgullo y la mirada puesta en todo lo que podemos conquistar juntos", concluyó el DT del Tomba y sentenció: "Vamos Godoy Cruz". Pablo De Muner acompañó la reflexión con una serie de imágenes que retratan momentos de alegría que ha vivido el Expreso en el último tiempo.

Godoy Cruz jugará ante Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 25 de la Primera Nacional, el domingo 25 de octubre en condición de visitante. Allí, el Tomba podrá definir si tiene chances de llegar a la última fecha en la pelea por el primer lugar o si, directamente, jugará el Reducido. De ello dependerá que el equipo de Pablo De Muner gane y que Ferro obtenga un empate o derrota.