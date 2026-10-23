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El mensaje de Pablo De Muner, a dos fechas del final con Godoy Cruz: "Juntos podemos llegar más lejos"

A dos fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional, Pablo De Muner aseguró su compromiso con Godoy Cruz y dejó un mensaje de esperanza respecto de la meta del regreso a la Primera División

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Solo dos fechas separan a Godoy Cruz del inicio de la etapa más importante del año: la definición de la Primera Nacional. Cinco puntos separan al Tomba de Ferro Carril Oeste, líder de su zona y -por ahora- uno de los dos finalistas del certamen por el primer ascenso.

Aún con la ilusión de alcanzar ese primer puesto (quedan seis puntos en juego), pero también ya con la garantía de jugar el Reducido, en Godoy Cruz se ilusionan con arrancar la etapa decisiva del año y concretar la única meta propuesta: el regreso a la Primera División.

En ese contexto, el DT Pablo De Muner dejó un sentido mensaje acerca del esfuerzo del equipo y el sacrificio que requiere un torneo tan complicado como la Primera Nacional.

El mensaje de Pablo De Muner a dos fechas del final de la Primera Nacional

Quedando dos fechas para el término de la fase regular de la Primera Nacional, Pablo De Muner dejó un sentido mensaje en sus redes sociales con una reflexión sobre el sacrificio que requiere un certamen de esta índole.

"Los equipos se construyen con trabajo, confianza y el compromiso de cada uno", comenzó diciendo el entrenador de Godoy Cruz. "También con sueños compartidos, con esfuerzo silencioso y con la convicción de que juntos podemos llegar más lejos", continuó.

"Cada día nos brinda una nueva oportunidad para crecer, fortalecer nuestra identidad y honrar nuestra profesión y el camino que elegimos", agregó De Muner. "Un camino que exige entrega, carácter y corazón".

"Seguimos unidos, con ambición, orgullo y la mirada puesta en todo lo que podemos conquistar juntos", concluyó el DT del Tomba y sentenció: "Vamos Godoy Cruz". Pablo De Muner acompañó la reflexión con una serie de imágenes que retratan momentos de alegría que ha vivido el Expreso en el último tiempo.

Godoy Cruz jugará ante Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 25 de la Primera Nacional, el domingo 25 de octubre en condición de visitante. Allí, el Tomba podrá definir si tiene chances de llegar a la última fecha en la pelea por el primer lugar o si, directamente, jugará el Reducido. De ello dependerá que el equipo de Pablo De Muner gane y que Ferro obtenga un empate o derrota.

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